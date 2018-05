DES2018: Madrid acoge el ‘Davos’ español

Madrid acoge desde el pasado día 22 la tercera edición de #DES2018 (Digital Enterprise Show 2018), el mayor evento internacional sobre digitalización. Durante tres días las firmas tecnológicas más innovadoras presentar sus soluciones en Inteligencia Artificial, Blockchain, Ciberseguridad o el internet de las cosas. ¿Cómo está la economía colaborativa cambiando la relación entre consumidores y vendedores? ¿Hay que temer a la robotización? ¿Qué papel juega la conectividad en la transformación digital? Estas y otras cuestiones se han puesto sobre la mesa en un evento de altísimo nivel.

La apertura del encuentro corrió a cargo del director de Red.es, José Manuel Leceta. Christian Lifländer, director de Ciberseguridad de la OTAN y ex ministro de Defensa de Estonia, fue el encargado de cerrar el foro de ciberseguridad. La mesa celebrada sobre la cuestión contó, además, con la presencia de Gianluca D’Antonio, Chairman de ISMS Forum y CIO de FCC, Joaquín Castellón del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Jiménez del Centro Criptológico Nacional (CCN) y Marcos Gómez de Incibe. #DES2018 contará también con la presencia, el jueves 24, de Arístides Mahairas, Director de la Unidad de Ciberoperaciones del FBI en Nueva York, impartiendo la conferencia “FBI Global insights on he online Threads Landscape”.

Stuart Russell, eminencia mundial en Inteligencia Artificial fue el encargado de abrir el foro The Alnomics, con su ponencia ‘Al Present and Future’. El experto, que cuenta con más de 35 años de experiencia a sus espaldas, ha compartido sus conocimiento sobre el desarrollo actual y las tendencias en Inteligencia Artificial. Russell ha destacado la importancia de la inteligencia artificial y su presencia tanto en el ámbito empresarial como en la vida cotidiana y ha asegurado que las tecnologías cognitivas de Inteligencia Artificial como el reconocimiento de voz, machine translation o el reconocimiento facial han acercado el conocimiento de las máquinas al mismo nivel que al de las personas. Por parte española también ha estado presente el español Sergio Álvarez-Teleña, economista experto en trading algorítmico e IA, quien ah desarrollando una técnica de aprendizaje-adaptación basada en dicha Inteligencia Artificial. Con él hemos podido charlar unos minutos en LA RAZÓN TV.

Por su parte, los partidos políticos españolespresentarán mañana sus propuestas de Agenda Digital en una mesa de debate en la que participarán Pilar Marcos (PP), Francisco Polo (PSOE), Segundo González (Podemos) y Susana Solís (Ciudadanos).