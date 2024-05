Dia dispara un 50% su venta media por tienda en cuatro años y contiene la inflación en su cesta básica de la compra

Tras cuatro años de intensa transformación, que ha incluido la unificación de todos sus formatos en una marca y un balanceo en su oferta de productos al 50% entre marca de distribución y de fabricante; Dia ha visto la luz en España dando la vuelta a unos números rojos de más de 100 millones de euros en 2020 que se transformaron en un beneficio de 122 millones en 2023. Unas ganancias a las que ha contribuido el formidable incremento de ventas de sus tiendas. Según ha explicado hoy su consejero delegado, Ricardo Álvarez, la facturación de cada uno de sus 2.300 establecimientos ha crecido un 50% en el periodo.

Un crecimiento que la compañía ha logrado a pesar de circunstancias tan adversas como la pandemia del coronavirus declarada en 2020 o la crisis inflacionaria desencadenada tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, cuyos efectos todavía son visibles en la cesta de la compra aunque, en el caso de Dia, tienden a remitir, según ha asegurado Álvarez en un acto para hacer balance de estos cuatro años de transformación. El directivo ha declarado que durante el primer trimestre del año, sus ventas en superficie comparable -like for like, en inglés- crecieron más del 6,2%, el mismo porcentaje que en volumen. "La inflación de nuestra cesta media ha sido cero en el periodo", ha asegurado.

Una de las palancas de las que ha tirado Dia y seguirá tirando para contener los precios son las promociones. Álvarez ha explicado que la compañía invertirá 150 millones de euros a lo largo del ejercicio en este concepto, siguiendo así la estela de muchos de sus competidores. Aunque, como ha explicado, la compañía está reorientando su estrategia promocional. El directivo ha explicado que están volcando mucha promoción en el Club Dia, del que son miembros más de 5,7 millones de sus clientes. Y lo están haciendo, ha añadido, de forma personalizada, ofreciendo a sus clientes lo que realmente les interesa. Un proceso que, como ha dicho, es complicado porque requiere de mucha tecnología e inteligencia artificial.

Venta online y cuota de mercado

La tecnología está jugando un papel cada vez más relevante en la estrategia de la compañía, que ha realizado una fuerte apuesta por su nueva aplicación para incrementar sus ventas online, un canal en el que Dia está logrando muy buenos resultados. Su cuota online ha pasado del 1,4% al 4% en sólo cuatro años. "Nuestra tecnología se empieza a ver ahora y el potencial es increíble, pero decidirá el cliente", ha asegurado Álvarez, que se plantea la venta online como una especie de complemento de las físicas que hacen sus clientes.

De cara a este año, Álvarez ha asegurado que el objetivo de la compañía es seguir creciendo, para lo que tiene previsto abrir diez nuevas tiendas. Aunque la compañía perdió cuota de mercado tras la venta de 233 establecimientos a Alcampo, el consejero delegado de Dia España ha explicado que se trata de una consecuencia lógica en un proceso de transformación como el acometido por Dia pero que, poco a poco, recuperarán terreno. De hecho, ha afirmado que, "en superficie comparable, llevamos 36 meses ganando cuota de mercado de forma constante".