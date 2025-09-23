EAE se consolida en el Big Four de las business schools españolas, posicionándose como un referente en el sector

El MBA de EAE Business School, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, ha dado un salto de 20 posiciones en el QS Global MBA Ranking 2026, situándose, de esta manera, en el rango 121–130 a nivel mundial, en una edición que ha incrementado un 15% el número de programas evaluados. Este avance se refleja también en Europa, donde sube tres puestos pese al aumento de la competencia, consolidando así su reputación y visibilidad internacional.

El MBA de EAE Business School ha mejorado de forma importante en diferentes indicadores clave, destacando en Diversidad (+9.3 puntos), Reputación (+5,2 puntos) e Impacto sobre sus Alumni (+0,3 puntos). Este incremento en los puestos del QS Global MBA Ranking se traduce en un mayor grado de internacionalización, paridad de género, prestigio académico y en un mayor impacto profesional entre los alumnos. Por ello, en conjunto, el MBA presencial incrementa su puntuación global en 3,1 puntos, logrando un resultado final de 51,9.

Paralelamente, QS Online MBA Ranking 2026, el Global MBA de EAE, de modalidad semipresencial, mantiene su solidez en un ranking cada vez más competitivo. Aunque la clasificación ha evaluado un 24% más de programas, la puntuación global ha crecido 2,8 puntos, destacando la mejora en reputación académica (+7,5 puntos), reputación entre los reclutadores (+2,4 puntos), tasa de finalización (+8,6 puntos) y diversidad internacional (+7,5 puntos). Estos resultados permiten al programa reforzar su posición relativa y consolidarse entre los 31 mejores del mundo.

Por su parte, los másteres de EAE Business School también sobresalen en el QS Business Masters Rankings 2026 por la evolución positiva de sus indicadores. Así, el Master in Marketing & Sales ha experimentado una fuerte subida en su puntuación (+4,5 puntos), con mejoras en todas sus dimensiones analizadas. Además. el Master Supply Chain Management ha crecido en 2,6 puntos a nivel global, mientras que el Master in Management, Master in Finance y el Master in Big Data & Analytics han logrado progresos de empleabilidad, ‘Value for Money’ e impacto profesional sobre sus Alumni y reputación.

“Estos resultados refuerzan la posición de EAE Business School como una institución de referencia en la formación de directivos y profesionales. La mejora en reputación, diversidad e impacto sobre nuestros Alumni a la hora de ser contratados refleja el compromiso de la escuela con la excelencia académica y la empleabilidad internacional de sus estudiantes”, ha destacado Chelo Morillo, Vicedecana de EAE Business School. Con estos avances, EAE Business School refuerza su presencia en los principales rankings nacionales, posicionándose como un referente en innovación educativa y formación de líderes globales.

El EAE Business School se consolida así en el Big Four de las business schools españolas junto a IESE, ESADE, IE y EAE. El Global MBA, de modalidad semipresencial, consolida su posición en el Top 31 mundial y segundo mejor de España por detrás del IE y su solidez en el mercado formativo. Todos los másteres de EAE rankeados mejoran su puntuación, así como en otros indicadores clave.