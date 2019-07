El BBVA desiste de acusar a Ausbanc

El BBVA se ha echado a un lado en el «caso Ausbanc» y ha retirado su acusación contra la asociación de defensa de los consumidores y contra su presidente, Luis Pineda, por la supuesta extorsión a entidades bancarias. Y lo ha hecho tras más de tres años de investigación y a solo dos meses y medio de que, el próximo 23 de septiembre, comience el juicio que sentará en el banquillo a Pineda –para quien la Fiscalía pide 118 años de prisión– y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, que se enfrenta a una petición de condena de casi 25 años por parte del Ministerio Público.

La decisión de la entidad bancaria se produce 24 horas después de que el propio Pineda se haya querellado contra el ex presidente del BBVA Francisco González, el propio banco, su ex responsable de Seguridad Julio Corrochano, el ex comisario José Villarejo y el inspector jubilado Antonio Bonilla, a quienes responsabiliza de formar parte de una organización criminal cuyo objetivo era que desistiera de denunciar al BBVA ante los tribunales.

El banco justifica ese paso atrás para evitar el ruido mediático que acarreará el juicio y para no entorpecer un proceso en el que consideran que su presencia no es necesaria dado que la Fiscalía será quien sostenga la acusación contra el supuesto entramado de extorsión que habría liderado Pineda.

Esta sucesión de acontecimientos judiciales con el BBVA como protagonista se produce en plena investigación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre las presuntas labores de espionaje que González habría encargado a Villarejo (que terminó forzando su dimisión el pasado marzo).

Ayer mismo, tras conocer la renuncia de la entidad bancaria a acusarle, Pineda compareció ante los medios acompañado de su abogado, Miguel Durán. El presidente de Ausbanc defendió su inocencia y se mostró convencido de que ha sido objeto «de una persecución por parte de un grupo criminal» como represalia por sus denuncias contra las cláusulas bancarias abusivas. Pineda –que cifró en más de 500 millones de euros el coste para el banco de sus demandas ante los tribunales– aseguró que desde la anterior cúpula de la entidad se le presionó para que desistiera. «Deja de poner demandas al BBVA, porque de eso se encarga el Banco de España», explicó que le trasladaron.

Su abogado dijo que en las próximas 72 horas decidirá si solicita a la Audiencia Nacional la suspensión del juicio contra Pineda a la espera de conocer el contenido de la «fonoteca» de Villarejo en relación al BBVA.

Ambos insistieron en que su querella contra el banco no será «moneda de cambio» por la retirada de la acusación del banco contra Ausbanc y su presidente e hicieron en que su energía para seguir adelante «no va a decaer». El letrado explicó que cuenta con un testigo protegido vinculado al BBVA que puede dar un vuelco a la causa y probar «la ausencia de cualquier actuación extorsiva del señor Pineda».