¿Es España más pobre que Misisipi?

La «Cuestión de Misisipi» es un concepto reciente en economía que compara el nivel de vida en los países europeos con el del estado más pobre de Estados Unidos, Misisipi. Esta teoría se fundamenta en indicadores como el PIB per cápita y la renta disponible ajustada, y sugiere que muchos países europeos, incluidos el Reino Unido, Francia, Italia y también España, tienen niveles de ingresos más bajos que los estados menos favorecidos de EE UU. El debate surge porque el país norteamericano tiene una carga fiscal menor, una gran zona de libre comercio y un estado de bienestar significativo, lo que se traduce en mayores ingresos disponibles en comparación con el Viejo Continente. Además, la flexibilidad del mercado laboral estadounidense y la mayor facilidad para la creación de empresas son factores que contribuyen a la competitividad de sus ingresos. Esta flexibilidad permite a muchas personas generar riqueza más rápidamente y aprovechar las oportunidades de negocio en un entorno menos regulado.

Esta comparación se ha vuelto más común en la última década, especialmente desde que el periodista Fraser Nelson afirmó que el Reino Unido era más pobre que Misisipi. Aunque las conclusiones varían según la metodología utilizada, el Financial Times en 2023 determinó que el Reino Unido sigue siendo más rico que Misisipi, pero por un margen muy estrecho. Sin embargo, algunos economistas cuestionan si el PIB per cápita es la mejor medida para hacer esta comparación, dado que no refleja completamente el coste de vida o los servicios públicos de cada país.

Recientemente, el Instituto Mises ha vuelto a traer a colación esta cuestión y ha confrontado de nuevo las economías a uno y otro lado del Atlántico, llegando esta vez a la conclusión de que Reino Unido sí es más pobre que Misisipi. Así, indica que los niveles de bienestar no solo dependen del ingreso disponible, sino también del acceso a servicios públicos de calidad, como educación, salud o el transporte, lo que cambia la perspectiva de la riqueza en un país.

Para establecer una medida específica al respecto, Ryan McMaken, autor del artículo publicado por el Instituto Mises, se ha fundamentado en la renta media anual disponible equivalente de la OCDE, que tiene en cuenta los ingresos recibidos por las prestaciones sociales. Así, la renta disponible incluiría la renta de mercado (de trabajo y del capital) después de contabilizar las transferencias de efectivo públicas recibidas y los impuestos directos y las cotizaciones sociales.

Comparación de renta Miguel Roselló La Razón

Entonces, una vez teniendo en cuenta los beneficios sociales y los impuestos, los ingresos medios de Estados Unidos ascenderían a 46.625 dólares, lo que le situaría en el ranking de los países más desarrollados del mundo, solo por detrás de Luxemburgo, donde asciende a 49.748 dólares. Esta cifra muestra el impacto de la estructura fiscal estadounidense, que favorece un mayor ingreso disponible a pesar de sus desafíos sociales.

Si se aplica este parámetro, muchos de los países más grandes de Europa estarían muy por detrás de Estados Unidos. La renta disponible de Alemania representaría el 76% de la de Estados Unidos, y la de Francia, el 65%. Gran Bretaña saldría aún peor parada, al situarse solo en el 58%, y España, en el 57%. Esto refleja las diferencias en la estructura económica y las políticas sociales de Europa en comparación con el modelo estadounidense.

Teniendo en cuenta que la renta en Misisipi representa el 70% de la media americana, los ingresos ascenderían a 32.580 dólares, cantidad que convierte a Misisipi en el estado americano con ingresos más bajos, junto a Virginia Occidental, Luisiana y Arkansas. En el otro extremo, entre los más ricos, se encuentran Maryland, con 60.326 dólares (129,4% del promedio nacional); Massachusetts, con 60.249 (129,2%); y Nueva Jersey, con 59.952 dólares (128%).

Al trasladar estos datos a la medida de la OCDE de la mediana anual del ingreso disponible equivalente, se puede estimar que los estados más pobres de Estados Unidos se sitúan por encima de Reino Unido (26.884 dólares), España (26.630), Italia (27.949) y Francia (30.622), pero también de la media de la OCDE en general (27.897 dólares).Además, Alabama (36.055), el quinto estado más pobre de Estados Unidos, se situaría por encima de los Países Bajos (35.891), Alemania (35.537), Dinamarca (34.061) y Suecia (33.472). Estos datos refuerzan la idea de que algunos estados de EE UU tienen una mayor renta disponible que varios países europeos, a pesar de su situación económica desfavorable.

Entonces, ¿es Reino Unido más pobre que Misisipi? La respuesta, después del análisis, parece ser sí, y también lo es para muchos otros países europeos, entre los que se incluye España.