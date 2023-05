Los españoles temen un tipo de interés del 5% a final de año

Los tipos de interés seguirán al alza en los próximos meses «hasta que la inflación quede controlada en el 2%., no antes». Así lo aseguraba la semana pasada la propia presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, lo que implica elevar los tipos «hasta niveles suficientemente restrictivos y mantenerlos ahí el tiempo que sea necesario». Por tanto, el crédito seguirá encareciéndose en la misma medida en la que se incrementen los tipos. La última encuesta de expectativas del consumidor del BCE –la de marzo– situaba los intereses en España durante al final de año en el 5,25%, el segundo porcentaje más alto de los países de la Unión Europea encuestados por detrás de los italianos, que sitúan su tipo medio en el 5,6%. En términos generales, los ciudadanos de la UE esperan que los tipos se mantengan en el 4,5% hasta el inicio de 2024.

El BCE ha dejado claro que el final del ciclo de subidas aún está lejos, aunque las diferentes sensibilidades dentro de su Consejo hacen que sea complicado calibrar el momento, el ritmo y el nivel adecuados de las próximas subidas. Por ejemplo, el vicepresidente de la institución bancaria, Luis de Guindos, ha reconocido abiertamente que el tramo de subida es más corto que el recorrido cubierto, después de que se haya elevado en 375 puntos básicos el precio del dinero en siete subidas consecutivas desde julio de 2022. «Se ha recorrido una parte importante del camino y queda una parte por recorrer, seguramente la parte por recorrer sea más corta que la que se ha recorrido», dijo la semana pasada.

También reiteró que cualquier decisión se tomará en función de la inflación, con particular atención a la subyacente, en consonancia con las decisiones de política monetaria y de las nuevas proyecciones macroeconómicas, que la institución publicará en junio. «No sé cómo van a estar los tipos y no hay que creerse a nadie que diga cuál es el tipo terminal del BCE. Dependerá de los datos, de cómo evolucionan las condiciones de crédito y financiación y de cómo se transmite a la economía», aseguró.

Según los últimos datos publicados por el INE, el interés medio presentado por las nuevas hipotecas fue del 2,86% –con referencia del mes de febrero-, mientras que el Banco de España elevaba la cifra hasta el 3,54% en el tipo medio ponderado y del 3,50% en el tipo negociado. Sin embargo, varias entidades ofrecen sus hipotecas con un interés claramente por encima, en algunos casos incluso rozando el 5%, lo que ha provocado que el número de hipotecas concedidas se haya retraído hasta un 20%.