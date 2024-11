¿Estás pensando en pedir una hipoteca al 100%? Estos son sus riesgos

La principal traba para comprar una vivienda actualmente es el ahorro. Aunque es cierto que los altos precios también dificultan la posibilidad de convertirse en propietario, la barrera inicial es la capacidad de pagar la entrada para poder solicitar la hipoteca. Una salida para aquellos que no hayan conseguido acumular al menos el 20% del precio de la vivienda, al que se le suele sumar otro 10% de gastos, es solicitar una hipoteca al 100%, es decir, sin entrada.

Casi ningún banco está dispuesto a ofrecer una hipoteca que cubra más del 80% del valor de la vivienda, aunque hacen excepciones para jóvenes de menos de 35 años con un buen perfil financiero, funcionarios, que ofrecen garantías adicionales, como un aval público o familiar, o que optar por comprar pisos de bancos.

Pero aunque reúnas todos los requisitos para acceder a una hipoteca al 100% también debes tener en cuenta sus riesgos. El comparador de productos financieros Helpmycash expone los tres peligros principales:

-El 100% no es del todo un 100%. Deberás tener ahorros para pagar los impuestos y honorarios notariales, registrales y de gestoría asociados a la compra de la vivienda, que suelen costar en torno al 10% del precio de la vivienda. Por lo tanto, para una vivienda de 200.000 euros necesitarás 20.000 euros.

-Las cuotas serán más caras. Resulta obvio. Como el banco te prestará más dinero que si concede una hipoteca al 80%, tendrás que devolver más dinero, y en consecuencia o extiendes el plazo y pagas más intereses o asumes cuotas más altas. No obstante, debes tener en cuenta que los expertos no recomiendan destinar más de 30% de los ingresos a la vivienda para no sobreendeudarse.

-Te costará vender la casa mientras esté hipotecada. Si quieres vender la vivienda unos pocos años después de haberla comprado, quizás no puedas conseguir el dinero suficiente para saldar la deuda hipotecaria.