Este es el dinero máximo en efectivo que puede llevar en España

Tener dinero en efectivo en la cartera parece una práctica destinada a la extinción, ya que cada vez más personas no llevan ni un solo céntimo encima, utilizando la tarjeta o los dispositivos móviles como principal método de pago. No obstante, aunque muchos han adelantado la sentencia de muerte del dinero en efectivo, este continúa siendo el medio de pago que se usa con mayor frecuencia en nuestro país. El dinero en efectivo no solo hace referencia al metálico, sino que también se tendrán en cuenta "otros medios de pago como cheques al portador, tarjetas monedero u otros medios de pago electrónicos”, avisan desde la web de Finanzas para todos. Dado el afán de los españoles por la moneda física, es importante que se conozcan las normas que existen al respecto, como la cuantía máxima que se puede llevar encima.

El transporte de efectivo dentro de España no tiene una limitación, aunque si existe respecto la tenencia de este dinero. La Ley 10/2010, de 28 de abril establece la cuantía máxima que se puede llevar sin declarar, y esta norma hace referencia a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Por tanto se establece que las personas que se encuentren dentro del territorio nacional podrán llevar un máximo de 100.000 euros en efectivo, y si esta cuantía se supera, será necesario que se declare el trámite.

Al viajar al extranjero o volver a España no existe un límite del dinero que se puede llevar en efectivo, aunque sí que se deberán declarar las cuantías que superen los 10.000 euros en efectivo (o su valor en otra divisa). "Esta obligación también aplica a cualquier desplazamiento desde o hacia países miembros de la Unión Europea (UE) y por cualquier medio, frontera terrestre, marítima o aeroportuaria", explican desde el blog de Bankinter.

¿Cómo se declara el efectivo que supera los límites?

Para declarar el efectivo se debe cumplimentar y presentar el formulario S1 previamente al movimiento. Este se podrá rellenar y descargar gratuitamente en la web del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Además no tendrá coste presentarlo y no se tendrá que adjuntar ninguna otra documentación.

En España el movimiento de efectivo sin retirada o depósito en entidad bancaria deberá declararse a las dependencias provinciales de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o a través de su página web. En el caso de que se retire dinero de una entidad bancaria, la declaración puede realizarse en el propio banco donde esté la cuenta de la que se retiren estos fondos que se van a transportar. Mientras que en el caso de que se deposite efectivo en una entidad bancaria, esta tendrá que solicitar el formulario S1 que el depositante deberá haber obtenido antes de realizar dicho movimiento.

En el caso de que el movimiento se realice en el extranjero, el formulario S1 debe ser presentado ante los servicios aduaneros correspondientes, “donde asimismo estos formularios se encuentran disponibles para su cumplimentación”. En los países de la Unión Europea donde no hay aduana, la declaración puede realizarse telemáticamente o comunicarse en el primer punto de aduanas que se encuentre.

¿Qué pasa si no se declara el efectivo?

“En aquellos supuestos en los que no se contara con el formulario S1 correspondiente, se procederá a la intervención del total de los fondos transportados, su depósito y se iniciará un expediente sancionador”, recuerdan desde Finanzas para todos.

Las entidades bancarias también tienen la obligación de informar mensualmente de aquellos clientes que han retirado efectivo sin hacer la declaración o que no han enseñado el documento al depositar los fondos. En ambos casos, se iniciará un expediente sancionador y las multas de la declaración van desde los 600 euros hasta el doble de la cantidad transportada.