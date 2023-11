Esto es lo que debe tener en cuenta antes de cambiar la calefacción

El frío se está haciendo de rogar este año. Sin embargo, una vez las bajas temperaturas se instalen en nuestro país, encender la calefacción se volverá imprescindible para disfrutar del confort térmico en el hogar. A veces el sistema de calefacción se queda obsoleto o ya no cumple su función, por lo que será necesario renovarlo e implementar la instalación que sea más eficiente por las características de la vivienda. Independientemente de cuál sea el sistema elegido, desde el portal inmobiliario de pisos.com comparten una serie de consejos que deben de seguirse antes de hacer la obra.

1. ¿Es el momento de hacer el cambio?

Todos los sistemas de calefacción deben renovarse pasado un tiempo bien por antigüedad o por seguridad. En el caso de la caldera, es conveniente que tras 25 años se sustituyan por unas más eficientes, lo que a su vez conllevará un ahorro. "Después de tener claro esto, hay que ponerse manos a la obra y preguntar a los profesionales por el sistema de calefacción más adecuado", explica el portal inmobiliario.

2. Revisión de los radiadores

El correcto funcionamiento de un radiador puede comprobarse a través de un equilibrado hidráulico realizado por un profesional. En este trabajo se comprobará que en estos aparatos entra el caudal de agua correcto y que todas las superficies transmiten el calor de forma homogénea.

3. Presupuesto ajustado

El propietario de la vivienda tendrá que elaborar un presupuesto en el que se incluya la obra, la sustitución de los elementos ya obsoletos y el precio de la nueva instalación en caso de que fuese necesaria.

4. Mejorar la estructura

Para que un sistema de calefacción sea eficiente también será necesario mejorar los aislamientos de la vivienda –en techos, cerramientos, suelos...–, ya que por los muros puede escaparse el calor.

5. Residuo gaseoso

La calefacción de pellets es un "sistema muy eficiente" que aporta mucho calor, no obstante, son necesarios unos conductos para eliminar el humo. Si se vive en una comunidad de vecinos, el interesado en instalar este sistema deberá consultar si es posible hacer una instalación de humos.

6. Energías renovables

La geotermia es una energía renovable que se extrae directamente de la tierra. La instalación de este sistema en una comunidad de vecinos dependerá de la preparación y ubicación del edificio, mientras que en las viviendas unifamiliares, esta es más fácil. Este sistema permite obtener calor, agua caliente y electricidad, consiguiendo un ahorro de hasta el 80% en la facturación mensual.

"La aerotermia es otro sistema sostenible que extrae el calor del exterior incluso en temperaturas muy frías. Su funcionamiento aporta más energía de la que consume, con lo que resulta a medio y largo plazo una inversión muy rentable, al igual que la geotérmica", aseveran desde pisos.com.

7. Suelo radiante

Este sistema consiste en unos conductos instalados bajo el suelo por los que circula agua caliente. El suelo radiante es más eficiente que los radiadores, ya que como el calor se dirige hacia arriba, este sistema evita la pérdida de energía.

8. Paneles solares

En las comunidades de vecinos este recurso energético necesita la colocación de conductos para el cableado de los paneles a la vivienda que atravesará parte del edificio. En las viviendas de una planta y unifamiliares se deberá reforzar la cubierta para que aguante el peso de la instalación de los paneles.

9. Gas natural

El gas natural es una opción cuando el resto de los sistemas no puedan ser instalados. Este suministro no requiere de una obra de mucha envergadura y puede servir la instalación de la antigua calefacción con radiadores o la caldera, siempre y cuando no haya que renovarlos.

10. Ayudas y subvenciones públicas

"La instalación de sistemas de calefacción con energías renovables y limpias tiene la ventaja que poder acogerse a unas ayudas que puedes solicitar, tanto municipales como autonómicas y estatales", sostiene el portal inmobiliario.