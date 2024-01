Estos son los 8 consejos que debe seguir para buscar casa de manera efectiva

Muchas personas no pueden convertirse en propietarios de la casa de sus sueños por mucho que lo deseen, ya que el precio de la vivienda se convierte en el primer impedimento para ello. No obstante, aunque la adquisición de inmuebles supone todo un reto para muchos bolsillos, algunos consiguen superarlo, y comprar una vivienda. Adquirir la vivienda adecuada no es fácil, sino que este proceso puede alargarse incluso en el tiempo, por ello, desde el portal inmobiliario Fotocasa comparten una serie de consejos para acelerar el proceso de compra de la vivienda ideal.

1. Analizar el presupuesto

El precio de la propiedad es el factor más importante para aquellos que compraron una casa el año pasado y es el que determina la elección de la vivienda, según datos del portal inmobiliario.

Por tanto, el primer paso será establecer un presupuesto máximo de compra. En este sentido, el Banco de España (BdE) explica que no es recomendable invertir más del 35% del salario en el pago de la hipoteca.

2. Aclarar el tipo de vivienda que se busca

El siguiente paso será que el futuro propietario haga un listado con las características de la vivienda soñada para así tener claras sus prioridades como el número de habitaciones, metros cuadrados, orientación, altura, piscina, terraza, etc.

3. Determinar la ubicación perfecta

Elegir la ubicación del inmueble en función de la proximidad al trabajo, a la familia o a los amigos es fundamental, ya que así los propietarios podrán tener a su alcance servicios como escuelas, supermercados u hospitales, entre otros.

4. Iniciar la búsqueda de vivienda

Tras tener clara la ubicación, las características y el presupuesto, se deberá comenzar a buscar la vivienda a través de agencias inmobiliarias y portales web. De esta forma, el interesado en comprar una vivienda podrá acceder a miles de inmuebles en venta.

5. Activar los filtros para afinar la búsqueda de inmuebles

Miles son los anuncios inmobiliarios que se publican por agencias y vendedores particulares. Por ello, será imprescindible afinar la búsqueda y ajustarla a las necesidades específicas de cada familia activando los filtros que sean necesarios: precio, habitaciones, características, tipo de vivienda o metros cuadrados, entre otros.

6. Crear alertas para estar al día de anuncios de viviendas

Los interesados en comprar una casa deben activar alertas para que cuando se publiquen viviendas a la venta que coincidan con los filtros establecidos reciba un aviso en su correo electrónico. Asimismo, estos también deberán crear una lista de favoritos en la que se guarden los pisos que mejor encajen en su búsqueda y que queden así almacenados.

7. Usar la búsqueda por trayecto

La búsqueda de vivienda por trayectos es una solución que permite dar con el inmueble ideal según el tiempo de desplazamiento que se determine hasta un punto de interés como el trabajo o el colegio de los niños, entre otros.

8. Contactar con los vendedores lo antes posible

Tras encontrar una vivienda que encaje con las preferencias del interesado, lo último será ponerse en contacto con el vendedor para que no se le escape la oportunidad.