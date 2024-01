Ferrovial no tiene certeza de que pueda cerrar la venta del aeropuerto de Heathrow

Ferrovial no tiene certeza de que pueda vender su participación en el aeropuerto de Heathrow. La compañía anunció a finales de noviembre que había alcanzado un acuerdo con los fondos de inversión Ardian y The Public Investment Fund para venderles la totalidad de su participación (alrededor de un 25%) en FGP Topco, sociedad matriz de Heathrow Airport Holdings, por 2.368 millones de libras -2.730 millones de euros-. La transacción, según explicó la compañía española entonces, estaba sujeta al cumplimiento de los derechos de adquisición preferente (right of first offer, ROFO) y de acompañamiento total (full tag-alone right) que pueden ser ejercidos por los demás accionistas de FGP Topco conforme al pacto de accionistas y a los estatutos de la sociedad. Y, como ha reconocido hoy la firma en un hecho relevante remitido a la CNVM, algunos accionistas de FGP Topco han ejercido su derecho de acompañamiento sobre acciones que constituyen un 35% del capital.

El derecho de acompañamiento (tag-along) es un mecanismo que tiene como finalidad proteger los intereses de los socios y/o accionistas minoritarios al otorgarles el derecho a enajenar su participación accionarial en la sociedad cuando algún accionista mayoritario decide vender su participación. Ello permite al inversor minoritario poder unirse a la transacción bajo las mismas condiciones que el accionista mayoritario que vende. De no existir esta opción, los accionistas minoritarios quedarían en condiciones desfavorables ante una posibilidad de compra de acciones por parte de un tercero.

El acuerdo sigue vigente

Ferrovial ha insistido en que, a pesar de lo ocurrido, el acuerdo de compraventa sigue en vigor, aunque condicionado a que la venta de estas acciones acompañadas también se materialice. La firma ha asegurado que las partes están trabajando en el cumplimiento de dicha condición mediante el análisis de diferentes opciones. Ardian cuenta con capacidad para aumentar su participación más allá del 15% que acordó comprar a Ferrovial y está analizando todas sus opciones, entre ellas la posibilidad de trabajar con un tercero o terceros, según informa Efe.

Entre los accionistas de Heathrow destacan, además, de Ferrovial, Qatar (20%); Caisse de dépôt et position du Québec (12,62%), GIC (11,2%), Australian Retirement Trust (11,18%), China Investment Corporation (10%) y Universities Superannuation Scheme (USS) (10 %).

Si finalmente logra ejecutar la venta, Ferrovial saldrá de Heathrow después de 17 años de presencia y una inversión de 12.000 millones de libras (13.800 millones de euros).

Ferrovial tiene una fuerte presencia en el Reino Unido desde hace más de 20 años con todas las líneas de negocio de la compañía. El Reino Unido sigue siendo un mercado clave, en el que Ferrovial, según ha asegurado, mantiene su compromiso de aportar valor y crecimiento sostenible para cada una de sus líneas de negocio, así como un valor social positivo para sus clientes y empleados radicados en este mercado.

La compañía que dirige Rafael del Pino seguirá contando también aunque deje Heathrow con una fuerte presencia en el negocio aeroportuaria ya que cuenta con una participación del 50% en Aberdeen, Glasgow y Southampton en el Reino Unido, un 60% del aeropuerto de Dalaman en Turquía y un 49% en la nueva terminal 1 del JFK de Nueva York.