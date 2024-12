Así quedará tu pensión de jubilación si tienes pocos años cotizados

No es ningún secreto que llegar a la edad de jubilación es algo deseado por todos. Dejar de trabajar para recibir una serie de ingresos mensuales sin esfuerzo aparente es el sueño de todos. No obstante, para poder obtener esta prestación contributiva de la Seguridad Social es necesario haber trabajado anteriormente, y no precisamente poco.

Este tiempo trabajado necesario para poder adquirir la pensión, denominado tiempo de cotización, no va a parar de incrementarse en los próximos años. En concreto, no dejará de subir hasta 2027, año en el que al fin se estabilizará para alivio de los ahora trabajadores y, claro está, de los que serán los futuros pensionistas.

Por ello, desde "Laboroteca", una cuenta de Youtube dedicada a informar sobre derechos laborales, han creado un vídeo donde se explican todas las situaciones posibles para los ciudadanos que deseen solicitar una pensión contributiva.

Situaciones para cobrar la prestación

Para explicar detalladamente cuáles son las condiciones necesarias para cobrar esta prestación, Ignacio, abogado laboralista y dueño de la cuenta explica cuáles son los requisitos mínimos para cobrar la prestación contributiva. En este caso, será necesario un periodo mínimo de 15 años de cotización, donde dos de ellos hayan sido en los últimos 15 años, para poder obtener esta ayuda de la Seguridad Social.

Por otro lado, otra de las grandes demandas entre los ciudadanos es lograr jubilarse lo antes posible. Según establece la Seguridad Social, la edad mínima para jubilarse son los 65 años, siempre y cuando los interesados en acceder a la prestación tengan 38 años cotizados. En caso de haber cotizado menos, no será hasta los 66 años y 6 meses cuando los ciudadanos podrán optar a esta prestación.

No obstante, este tiempo se irá incrementando conforme pasan los años hasta llegar a 2027, donde en caso de no haber cotizado 38 años y 6 meses, la edad de jubilación será a los 67 años.

Acceso a la jubilación por edad y años cotizados T. Gallardo La Razón

Por último, el abogado laboralista explica cómo conseguir el 100% de la pensión contributiva. Para ello, es imprescindible haber cotizado durante 36 años y medio, aunque al igual que el resto de condiciones, irá ascendiendo cada año. Todas aquellas personas que no logren el mínimo cotizado, cobrarán un porcentaje reducido sobre el 100% de la base reguladora.

La jubilación anticipada: una excepción

Además, el experto explica la forma de optar a la jubilación antes del tiempo establecido. En este caso, para aquellos que soliciten la jubilación anticipada involuntaria, será necesario haber cotizado 33 años, mientras que si se solicita la jubilación anticipada voluntaria, el tiempo exigido es de 35 años. Eso sí, este anticipo conlleva un coste. Y es que según los meses de anticipo respecto a la edad de jubilación correspondiente, se perderá más o menos cantidad de dinero. Aquí se reflejan las pérdidas posibles.

Coeficientes reductores de la jubilación anticipada voluntaria La Razón

Las pensiones de jubilación se incrementan

Esta prestación está incluida dentro de la acción protectora del Régimen General y de los Regímenes Especiales que integran el Sistema de la Seguridad Social, con las particularidades y salvedades que, en cada caso y para cada modalidad, se indican en el respectivo Régimen Especial. A partir de la revalorización de las pensiones de cara a 2025, las cuantías quedarán de la siguiente manera:

Jubilación con 65 años:

Con cónyuge a cargo: 1.062,23 euros al mes

Sin cónyuge: 848,30 euros al mes

Con cónyuge NO a cargo: 805,23 euros al mes

Jubilación con menos de 65 años:

Con cónyuge a cargo: 1.062,23 euros al mes

Sin cónyuge: 793,61 euros al mes

Con cónyuge NO a cargo: 750,13 euros al mes

¿Cómo solicitar la pensión?

Si desea solicitar pensión de jubilación, puede rellenar o imprimir el formulario apropiado y, una vez cumplimentado, enviarlo por correo ordinario o presentarlo en la Dirección Provincial correspondiente de la Seguridad Social. Para realizar el procedimiento, es necesario acceder a la página web de la Seguridad Social y rellenar los documentos pertinentes.