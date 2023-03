Frenazo a la privatización de otras siete torres de control aéreo lanzada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) hace sólo unas semanas. El PSOE acordó ayer en el Congreso de los Diputados con Bildu, Esquerra Republicana (ERC) y BNG "proceder a la revisión" de la orden ministerial que había puesto en marcha un proceso que había solicitado el gestor aeroportuario, Aena. La decisión llega pocos días después de la marcha como secretaria de Estado de Transportes de Isabel Pardo de Vera, a la que se considera la principal impulsora de la medida, por el escándalo de los trenes de Cercanías de Asturias y Cantabria.

Los socialistas pactaron una enmienda transaccional a una proposición no de ley de Bildu, ERC y BNG para paralizar el proceso de liberalización que salió adelante con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Bildu, PNV, ERC, BNG, Bildu y Foro Asturias, mientras que PP y Ciudadanos se abstuvieron y Vox votó en contra de la enmienda.

La propuesta original de ERC, Bildu y BNG pedía directamente paralizar y retirar la orden ministerial del Ministerio de Transportes que dirige la socialista Raquel Sánchez, algo que Unidas Podemos veía con buenos ojos. Sin embargo, el PSOE alcanzó finalmente un acuerdo con varios de sus socios de Gobierno para revisar la privatización de las torres de control de los aeropuertos de Bilbao, Santiago-Rosalia de Castro, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Gran Canarias, Tenerife Sur y Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna.

Lo pactado ayer supone un serio contratiempo para un proceso que, no obstante, los socialistas siguen considerando como necesario. la privatización de las torres, Su portavoz en la Comisión de Transportes de la Cámara Baja, César Ramos, defendió que la liberalización de determinados servicios en el ámbito aéreo es algo que se ha realizado desde hace varios años y no ha derivado en "resultados negativos" ni tampoco "ha puesto en peligro la seguridad aérea". No obstante, no se opuso a que la decisión de Transportes se revise.

Decepción entre las aerolíneas

La enmienda aprobada ayer en el Congreso cayó como un jarro de agua fría entre las aerolíneas, que defienden la liberalización de las torres. Desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) volvieron a defender la privatización porque consideran que mejorará su eficiencia, reducirá los costes a los usuarios y mantendrá la calidad del servicio sin mermar la seguridad. La patronal insistió en que la liberalización permitirá una bajada de costes de Aena que, a su vez, se traducirá en una reducción de tasas aeroportuarias que las aerolíneas podrían trasladar al precio de los billetes.

ALA defendió que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) respalda este proceso de liberalización tras concluir que la primera fase de liberalización de las torres de control de 12 aeropuertos, iniciada en 2011, mejoró en un 60 % su eficiencia, por lo que recomendó avanzar en la liberalización de los servicios de tránsito aéreo. Añadió, además, que la propia Comisión Europea recomendó a los Estados miembros que abriesen a la competencia las torres de control en aeródromo asegurando que tendría un impacto positivo en los usuarios.