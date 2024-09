Gallego (IAG) asegura que TAP les interesa, pero que comprarla no es una prioridad

IAG no quiere desvelar cuáles son sus cartas de cara a la futura subasta de TAP. El holding hispano-británico en el que está integrado Iberia no oculta que la aerolínea portuguesa puede ser una buena opción para apuntalar su crecimiento, pero se muestra cauta y comedida respecto a sus planes. Hoy mismo, su presidente, Luis Gallego, ha afirmado, como ya ha hecho otras veces, que TAP les interesa, pero no la ha situado como una prioridad.

En una entrevista con la CNN en Nueva York, el directivo ha asegurado que la compra de otras compañías no es ahora mismo prioritaria para IAG y que solo se hacen "si tienen sentido para el grupo". Y en el caso concreto de TAP, ha añadido que esperarán a ver las condiciones en que quiere privatizarla el Gobierno portugués para tomar una decisión.

Gallego ha explicado que la prioridad del IAG -en la que se integran Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- es fortalecer las posiciones en los mercados de aviación más valiosos del mundo, con la demanda tirando con fuerza. El presidente del holding ha recordado a este respecto que la compañía está obteniendo buenos resultados y que ha repartido un dividendo a cuenta después de cinco años.

Después de que IAG desistiera de la compra de Air Europa por las fuertes resistencias mostradas por la Comisión Europea a la operación por sus dudas sobre su impacto en la competencia, el nombre de TAP se ha sugerido como posible nuevo objetivo del holding para crecer.

Pieza apetitosa

TAP fue renacionalizada tras el coronavirus por el Gobierno luso tras la pandemia del coronavirus. El anterior gobierno socialista ya mostró su intención de volver a privatizarla, intención que mantiene el nuevo Ejecutivo conservador, si bien todavía no ha explicado las condiciones en que pretende hacerlo.

Por TAP, la pieza más apetitosa disponible en el mercado aéreo europeo de cara a su consolidcación, no sólo ha mostrado interés IAG, sino también los otros dos grandes grupos de aerolíneas continentales, Air France-KLM y Lufthansa. El germano es el que habría dado hasta el momento pasos más decididos. Según la prensa alemana, su consejero delegado, Carsten Spohr, ha mantenido encuentros con miembros del Gobierno portugués. Lufthansa, que acaba de adquirir la italiana ITA, también habría realizado acercamientos a Air Europa, según algunos medios alemanes.