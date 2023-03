El Gobierno intensifica su ataque a Ferrovial: ve interés personal, "excusas ridículas" y "codicia"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que la sensación que tiene respecto a la posible marcha de Ferrovial a Países Bajos es la de que existe una "motivación cortoplacista" de la empresa para tributar menos que en España.

"Lo que me suscita así, de repente, es decir qué mala consejera es la codicia a veces", ha señalado Escrivá en declaraciones a TVE. El ministro ha indicado que esta situación con Ferrovial le recuerda a cuando las entidades financieras de distinto tipo, antes de la crisis de 2008, "tomaron mucho riesgo porque estaba esa codicia por tener bonus más grandes y beneficios más grandes". Para el ministro, aquel comportamiento de las entidades financieras fue "cortoplacista", pues luego llegaron a presentar resultados negativos.

En el caso de Ferrovial, el ministro tiene la sensación de que detrás de su interés por marcharse a Países Bajos "existe una motivación cortoplacista de arbitraje fiscal". "Me da la sensación de que este tipo de comportamientos, que desgraciadamente ocurren raramente, pero que ocurren a veces, suelen ser contraproducentes desde una perspectiva de medio plazo", ha añadido.

Preguntado por si el traslado de Ferrovial debería tener consecuencias para la empresa en el ámbito de las concesiones públicas, el ministro cree que esta cuestión está "fuera de lugar".

El Gobierno secunda a Escrivá, ya que ve intereses personales en esta decisión y considera que el argumento que alegan para justificarla, que busca más seguridad jurídica, se trata de meras excusas que califican de "ridículas".

Moncloa ve intereses personales en la decisión de la cúpula de la empresa presidida por Rafael del Pino. Apunta que detrás de la misma estaría la búsqueda de pagar menos impuestos pero no solo como empresa, sino también personalmente, porque esa menor presión fiscal es en lo único que admiten que Países Bajos se sitúa por delante de España.

El Gobierno analizará los "detalles" de la marcha de Ferrovial

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que el Gobierno va a analizar todas las "implicaciones y detalles" de los motivos que alega Ferrovial para trasladar su sede a Países Bajos.

Así lo ha expresado Calviño en una entrevista en Onda Cero este jueves, donde también ha criticado que una empresa "que le debe tanto a España" haya tomado una decisión que demuestra "poco compromiso" con el país. Asimismo, el Gobierno está también molesto con la forma en que ha actuado, ya que no hubo una comunicación previa antes de hacer pública su decisión y recalca que las empresas serias no proceden como lo ha hecho Ferrovial.

Aunque la vicepresidenta ha insistido en lo "errónea" de la decisión y en que los motivos debe darlos Ferrovial, ha indicado que el Gobierno va a "analizar" en concreto el argumento de que, con el traslado, la empresa podrá cotizar también en Estados Unidos, algo que no puede hacer con su sede en España.

"Creo que a las empresas les ha ido muy bien con este Gobierno", ha defendido al ser preguntada sobre la posibilidad de que las declaraciones de miembros del Ejecutivo sobre algunos empresarios hubieran motivado la decisión de Ferrovial, y ha asegurado que ha recibido mensajes de empresarios que no quieren que haya un cambio en el Gobierno. Por tanto, la Moncloa asegura que le "sorprende" que esta constructora quiera adoptar esa decisión después de haber ganado y seguir ganando mucho dinero en España.

En este sentido, la titular de Economía ha apuntado que es "paradójico" que la decisión de Ferrovial llegue en un momento con récord de inversión extranjera y de buenas cifras económicas.

"Se están atrayendo inversores extranjeros, por eso es aún más chocante este tipo de anuncios", ha zanjado. La Moncloa tampoco entiende el traslado cuando están llegando a España numerosas inversiones directas, entre ellas la gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia), que conllevan análisis profundos sobre la seguridad jurídica del país y certifican su idoneidad.

Pese a ello, el Gobieno existe el convencimiento de que no va a provocar ningún efecto llamada y que otras grandes compañías españolas no van a seguir el mismo camino, porque no son ciertos los motivos que esgrimen en Ferrovial apelando a una menor seguridad jurídica en España que en Países Bajos.