El gran cambio de las pensiones para 2026: la Seguridad Social dará opción de escoger entre dos métodos de cálculo

La forma de calcular la cuantía de las pensiones de jubilaciónva a sufrir un cambio histórico de cara a 2026. Y es que hasta ahora solo había una forma de calcular la base reguladora, lo que repercutía directamente en los ingresos a recibir.

Sin embargo, con la llegada del nuevo año los ciudadanos tendrán una nueva posibilidad habilitada. A partir del 1 de enero entrará en vigor el nuevo método dual para calcular la pensión de jubilación, por el que el trabajador tendrá dos posibilidades de calculo, lo que implica que podrá elegir la opción más beneficiosa.

Estas opciones permitirán elegir entre utilizar los últimos 25 años de cotización como hasta ahora o acogerse al nuevo modelo, que tiene en cuenta los últimos 29 años (348 meses), con la posibilidad de descartar los dos años con menor cotización, lo que equivale a 27 años en total.

¿Cómo era hasta ahora?

Se trata de un cambio que modifica por completo las posibilidades de los ciudadanos que ya están pensando en la jubilación. Hasta este año, el método para calcular la base reguladora dependía de la suma de las 300 últimas bases de cotización y de dividir el resultado entre 350.

En el caso de no tener las 300 bases, la Seguridad Social rellenaba esos huecos con “cotizaciones ficticias” para que la base reguladora no se viese tan mermada. No obstante, la entrada en vigor del [[LINK:EXTERNO|||https://www.boe.es/buscar/pdf/2023/BOE-A-2023-6967-consolidado.pdf|||Real Decreto‑ley 2/2023]] ha modificado el cálculo de la base reguladora, y ahora habilita dos opciones.

Las formas de calcular la pensión en 2026

A partir de 2026 entrará en vigor el modelo dual para calcular la pensión de jubilación contributiva. Esto permitirá que el trabajador tenga dos opciones de elección y pueda escoger el método más beneficioso de las dos alternativas. Estas serán:

Opción 1: sumar las bases de cotización de los últimos 25 años (300 bases) y dividir el resultado entre 350.

Opción 2: sumar las 302 bases de mayor importe de los últimos 304 meses y dividir entre 352,33.

Hay que tener en cuenta que la opción más ventajosa dependerá del historial laboral de cada persona. Quienes hayan tenido una carrera estable tendrán como preferencia el modelo tradicional, mientras que aquellos con trayectorias más irregulares se beneficiarán del nuevo modelo al poder descartar los peores años.

Un nuevo sistema progresivo

A pesar de esta novedad, la Seguridad Social advierte de que el nuevo modelo se implantará de manera progresiva. Esto implica que la novedad comenzará en 2026 e irá incrementando con el paso de los años hasta llegar a 2044.

En este caso, a cada año se le irán sumando cuatro meses al periodo de cálculo de la pensión, de tal forma que en 2026 se podrán descartar dos meses y, una vez llegados a 2038, el ciudadano podrá descartar 24 meses en total.

Así queda la tabla:

2025: 302 meses de 304

2027: 304 meses de 308

2028: 306 meses de 312

2029: 308 meses de 316

2030: 310 meses de 320

2031: 312 meses de 324

2032: 314 meses de 328

2033: 316 meses de 332

2034: 318 meses de 336

2035: 320 meses de 340

2036: 322 meses de 344

2037‑2040: 324 meses de 348

Además, hay que tener en cuenta que será la propia Seguridad Social la que escogerá la formula más beneficiosa para el ciudadano.