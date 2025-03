Hacienda advierte: la multa que podrías recibir si no declaras tus bizums en el IRPF

Hace casi 10 años desde que cambió por completo la forma de hacer transferencias y pagos con el móvil. Bizum llegó como una innovación bancaria con el objetivo de agilizar trámites como el traspaso de dinero o el pago instantáneo en caso de no tener efectivo, de tal manera que solo hace falta llevar consigo el teléfono. Aunque lo conocemos como Bizum, en realidad no es una aplicación sino una marca, ya que cada entidad bancaria tiene su propio sistema que enlaza la cuenta del cliente con su número de teléfono.

De esta forma, cada movimiento queda registrado y por tanto a la vista de Hacienda, que no ha dejado pasar por alto todas esas transacciones. De hecho, existe la posibilidad de hacer el pago del IRPF por Bizum. Con más de 30 millones de usuarios, Bizum se ha convertido en el método de pago favorito de muchos ciudadanos, por lo que la Agencia Tributaria ha marcado un umbral, que si se supera, estarás obligado a declararlo en el IRPF. Si el usuario no lo hace, Hacienda puede poner una multa mínima de 600 euros.

Bizums: cantidad y qué pasa si no declaro

El trámite del IRPF ayuda a muchos ciudadanos a conocer si deben dinero a Hacienda o si por el contrario, la administración es la que debe abonar cierta cantidad de dinero al ciudadano. Este proceso que se realiza de forma anual, puede conllevar una serie de sanciones si las personas se saltan la normativa establecida por la Agencia Tributaria. Al igual que por no presentar en plazo autoliquidaciones, la sanción es de 200 euros, si no declaras tus bizums a partir de una cantidad, también podrás ser sancionado.

La Declaración de la Renta representa el patrimonio e ingresos percibidos de una persona, por tanto Hacienda a marcado un umbral a la cantidad de dinero que se recibe a partir de transferencia instantáneas. Si al año recibes más de 10.000 euros a través de Bizum, estás obligado a declararlo en el IRPF. Aún así, lo importante no es la cantidad recibida, puesto que cualquier ingreso a tributar deberán ser declarados igual.

Toda acción de incumplir con la normativa lleva su sanción, por lo que no reflejar estos ingresos puede acabar en una multa que Hacienda ha establecido entre 600 euros o el 50% del importe no declarado. Por lo que, cuanta mayor sea la cantidad mayor será la sanción de la administración. Asimismo, es muy importante justificar el concepto de la transferencia, si no se hace la sanción podría elevarse hasta los 60.000 y 150.000 euros en los casos más graves.

Cómo afecta a los autónomos

Al igual que se hace uso del Bizum para pagar un café a un amigo, muchos autónomos lo usan para cobrar a los clientes o incluso recibir su salario. Según la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo, los autónomos deben registrar todos los ingresos reflejados en su actividad económica, ya sean transferencias bancarias, pagos en efectivo o bizum.

La normativa deja claro que los trabajadores autónomos deberán declarar sus ingresos, independientemente del método de pago, así como aquellos realizados mediante bizum, tal y como lo recoge al artículo 27 de la Ley del IRPF. Ante esta situación, se recomienda que los autónomos utilicen números de teléfono diferentes para su ámbito personal y profesional, para así facilitar la posterior gestión de las cuentas.

El pago del alquiler a través de Bizum

Pagos de salarios y alquileres es la última novedad que ha llegado a Bizum, puesto que es algo inmediato y además queda registrada la transacción. Sin embargo, estos también deben incluirse en el IRPF, puesto que el Real Decreto Legislativo 3/2004, establece que cualquier renta recibida como pago de un alquiler debe ser declarada en la base imponible del IRPF. Su omisión está considerada como una infracción grave y por tanto, conllevará una multa por parte de la administración.