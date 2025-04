Hacienda avisa a 330.000 contribuyentes: tiene datos sobre sus ingresos en plataformas como Vinted o Wallapop

La Agencia Tributaria incorpora este año por primera vez en los datos fiscales de los contribuyentes las operaciones con plataformas digitales de venta o alquiler de bienes, servicios, transportes e inmuebles, como Vinted, Wallapop o Airbnb. Tras el cruce de datos con estas plataformas, que también están en el foco del Fisco, la Agencia Tributaria ha incorporado en la Renta de 2024 330.000 avisos preventivos a contribuyentes que hayan realizado, mediante plataformas online, ventas de bienes, prestaciones de servicios o hayan alquilado inmuebles o vehículos.

En concreto, los vendedores de productos de segunda mano podrá recibir requerimientos si superan más de 30 ventas o ingresos superiores a 2.000 euros por cada plataforma y Hacienda también vigila a las personas que den servicios profesionales en plataformas sin ser autónomos.

En una rueda de prensa para anunciar las novedades de la campaña de 2024, la Agencia Tributaria ha detallado que la información que se ofrece procede de declaraciones informativas de terceros y del intercambio internacional entre administraciones tributarias. "Se trata de una información parcial y no exhaustiva ni concluyente", ha aclarado el organismo. Además, señala, que estos avisos no tiene por qué derivar en repercusiones tributarias.

Puede darse la circunstancia de que aparezca el mensaje de aviso al contribuyente y no tenga que declarar, ya que no ha experimentado una alteración patrimonial ni ha ejercido una actividad económica por la que tributar en el IRPF. También puede darse el caso contrario, en el que el contribuyente no haya recibido ningún tipo de aviso por el momento porque la Agencia Tributaria sigue recopilando información, pero que sí esté obligado a declarar.

Los 330.000 avisos de esta nueva modalidad está dentro de los más de 3 millones avisos previstos en total, que incluyen los ya iniciados en campañas anteriores sobre monedas virtuales (889.000), rentas de otros países (998.000) y alquiler de inmuebles (836.000).

Como novedad, Hacienda dará hasta tres avisos a los contribuyentes para reducir las declaraciones erróneas. Uno de ellos se efectúa al descargar los datos fiscales. Por otro lado, durante la presentación de la declaración ya saltaban avisos para evitar olvidos y errores y, ahora, como novedad, justo antes de presentar la declaración se activará una advertencia para supuestos determinados en los que el contribuyente ha incorporado información "aparentemente incongruente". Por último, también se enviarán avisos por carta a quienes modifiquen en la declaración información aportada por la Agencia por si tuvieran que presentar una rectificación.

Este año entra en vigor la posibilidad de presentar autoliquidaciones rectificativas del IRPF y del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2024, que se añade a la presentación de autoliquidaciones rectificativas del IVA, en vigor desde octubre de 2024. Esta modalidad para rectificar, complementar o modificar la declaración se establece como vía general de corrección frente al anterior sistema dual (complementaria y rectificación de autoliquidación).

En total, se prevé que 24,87 millones de españoles presenten la declaración de la Renta este año, un 3,1% más que el año pasado, cuando la cifra ascendió a 24,13 millones. De total, 17,07 millones de declaraciones darán derecho a devolver, un 4,9% más que el año anterior, por un global estimado de 14.908 millones de euros, un 9,6% más. En el lado contrario, 6,07 millones resultarán a pagar, un 2,8% menos, por un importe de 19.093 millones de euros, un 13,3% superior. Así, Hacienda se embolsará 4.185 millones de euros netos con la Renta de 2024, un 28,5% más que en la anterior campaña.