¿Le han ofrecido un trabajo de dar likes por dinero? Cuidado, es una estafa y así es como puede prevenirla

Encontrar trabajo y tener estabilidad económica es algo que muchos ansían, sobre todo las más de dos millones y medio de personas que están en la cola del paro en nuestro país. No obstante, incorporarse al mercado laboral no es una tarea sencilla, ya que las ofertas de trabajo escasean u ofrecen condiciones que dejan mucho que desear. Por tanto, a la mínima que aparece una oferta llamativa, son muchos los que se postulan para dejar de estar desempleados. En la búsqueda de empleo, sin embargo, las prisas nunca son buenas, por lo que será necesario tener precaución ante aquellas ofertas demasiado tentadoras, ya que no es de extrañar que puedan tratarse de una estafa.

"«¡Genial, estás calificado para este nuevo trabajo!» Si recibes mensajes como este, ponte alerta: es muy posible que se trate de la estafa de los likes", explican desde el Banco de España (BdE). Cualquier usuario de plataformas de mensajería, como WhatsApp o Telegram, y redes sociales está expuesto a este delito.

El estafador establecerá un primer contacto con su potencial víctimaofreciéndole un trabajo "sencillo y bien remunerado" que consiste en dar "me gusta" a publicaciones, ver vídeos o valorar aplicaciones. Lo siguiente que hará será pedirle al supuesto trabajador que realice pequeñas tareas a cambio de cantidades de dinero reducidas. Este recibirá bizums o transferencias de 5 a 10 euros con el objetivo de ganarse su confianza a "modo de gancho".

En el caso de que la víctima haya realizado todo lo que los delincuentes le han pedido, el fraude seguirá escalando. El BdE sostiene que es posible que le redirijan a grupos de Telegram "donde supuestamente otras personas están ganando dinero, para dar sensación de legitimidad".

Tras establecer una relación de confianza, les pedirán a los trabajadores que lleven a cabo tareas más complejas y que realicen grandes inversiones para obtener unas mayores ganancias. Una vez hayan hecho una transferencia significativa, los estafadores desaparecerán y cortarán todo contacto con la víctima para dejarle sin el dinero invertido.

Por tanto, para prevenir este tipo de fraudes y reducir el riesgo de caer en la estafa de los "likes", desde el Banco de España comparten una serie de recomendaciones prácticas: