Las hipotecas, camino de más bajadas en lo que resta de año

Un mes más, y ya van trece seguidos, el euríbor ha vuelto a bajar. El indicador al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España retrocedió en mayo hasta el 2,08% desde el 2,431% en el que cerró abril, situándose así en su nivel más bajo desde agosto de 2022 después de registrar su segunda mayor caída de la historia.

La caída del indicador del que cada mes están pendientes cientos de miles de hipotecados en España dejará un alivio en las cuotas de todos aquellos que tengan que revisar su préstamo variable para vivienda con la referencia de mayo. Para una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años, con un interés de euríbor más 1%, las cuotas se reducirán de los 849 euros a los 717 euros, aproximadamente. Esto supondrá un ahorro medio de unos 132 euros mensuales y unos 1.580 euros al año, según cálculos de HelpMyCash.

Euríbor Tania Nieto LA RAZÓN

Pero los que tengan que revisar su hipoteca con el euríbor de mayo no serán, a priori, los únicos que se beneficiarán de descuentos en sus cuotas. Los que tengan que hacerlo de aquí a final de año también se verán previsiblemente beneficiados con ahorros en sus cuotas hipotecarias.

Como explica el analista hipotecario del comparador, Miquel Riera, "la previsión de HelpMyCash es que el euríbor no experimente grandes cambios en junio y que cierre el primer semestre con un valor de entre el 1,90% y el 2,20%", beneficiándose de la bajada de tipos de interés de otro cuarto de punto que se da por hecho en el mercado anunciará el Banco Central Europeo (BCE) el próximo día 5 de junio y que dejaría el precio oficial del dinero en el 2%. De producirse, Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, cree que es muy posible que el euríbor baje ya del 2% el mes que viene dado que habitualmente suele cotizar por debajo de los tipos. "Es raro que veamos que el euríbor está más alto que la tasa de interés oficial, por tanto, la lógica nos dice que el índice de referencia tiene que bajar más", según explica.

Próximos meses

Para los meses siguientes, desde HelpMyCash no esperan subidas, pero la incógnita es si el índice bajará mucho más o no. En ese sentido, desde el comparador explican que su evolución dependerá, en gran medida, de cómo acaben las negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América acerca de los aranceles que el segundo país quiere aplicar a los productos que importa desde nuestro continente. Una visión que también comparten los analistas de Ebury.

Si ambas administraciones llegan a un acuerdo, Riera cree que es probable que el BCE mantenga la senda prevista antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, iniciara la guerra comercial: que se produzca un recorte más de tipos antes de finales de año y que el euríbor tienda muy ligeramente a la baja. Ahora bien, si las negociaciones fracasan, cree que el BCE podría verse obligado a recortar sus intereses en más ocasiones para que la economía europea no se vea perjudicada, lo que hundiría el valor del índice.

Desde Kelisto.com, su portavoz, Estefanía González, apunta que lo lógico sería ver "nuevas rebajas de tipos por parte del BCE antes de que termine el ejercicio: con las perspectivas actuales, no sería extraño ver dos o, incluso, tres nuevos recortes. Eso llevaría al euríbor a situarse en el entorno por debajo del 2% a finales de 2025, probablemente en el entorno del 1,8%", asegura.

Gustavo Martínez, profesor de Finanzas de la Universidad Francisco Marroquín y analista de mercados, es algo más cauto y cree que el euríbor seguirá rondando este año entre el 2% y el 2,1%, "siempre que la inflación no dé sorpresas y la economía europea no sufra sobresaltos, lo cual no podemos descartar en absoluto". Por este motivo, Martínez aconseja "no bajar la guardia" y vigilar. Y en caso de ser posible, cambiar la hipoteca variable a una de tipo fijo.

En cualquiera de los casos, su cotización parece que se mantendrá en lo que resta de ejercicio por debajo del 2,436% que marcó en diciembre, su nivel más bajo del pasado año, lo que asegura más recortes en las cuotas hipotecarias.