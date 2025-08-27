Las hipotecas pegan otro subidón del 31,7% en junio y suman un año al alza

El mercado hipotecario sigue reflejando el gran momento que vive el de la vivienda en este momento. Los elevados precios no están suponiendo freno para las transacciones y las buenas condiciones en las que las entidades financieras están concediendo hipotecas al calor de los bajos tipos de interés mantienen la concesión de préstamos para vivienda en registros muy elevados.

En junio, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 31,7% respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 41.834 préstamos, su mayor cifra en este mes desde el ejercicio 2022, según los datos difundidos hoy miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de junio, que se ha moderado eso sí más de 20 puntos respecto al experimentado en mayo (+54,4%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma doce meses consecutivos de alzas.

La abultada mejora de junio se produjo a pesar del leve encarecimiento del coste de las hipotecas. El tipo de interés medio se situó en el 2,99%, por encima del 2,91% del mes anterior y el más alto desde el pasado mes de enero (3,08%). No obstante, con el dato de junio se acumulan ya suma cinco meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

"El contexto de una política monetaria más flexible, que abarata el crédito y mejora las condiciones de financiación, está reactivando la demanda de vivienda de ese 21% de compradores cuyo acceso a hipotecas se había enfriado tras la anterior subida de tipos. Así, el mercado hipotecario recupera su atractivo y consolida el cambio de cicl", explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, para justificar la evolución del mercado.

Reinado de hierro de las hipotecas fijas

A pesar de que, según asegura Matos, las entidades financieras ya se han adaptado al nuevo ritmo marcado por el euríbor y compiten con ofertas cada vez más atractivas para quienes necesitan financiación, el grueso delas nuevas hipotecas que se firman es a tipo fijo (72%), el porcentaje más elevado desde agosto de 2022. Un porcentaje que, según Juan Villén, director general de hipotecas de Idealista, afianzan la tranquilidad en el sector bancario y la prudencia de las familias.

El importe medio de las hipotecas firmadas en España durante el pasado mes de junio se situó en los 168.363 euros, un 6,46% por encima del registrado un mes antes y un 15,5% superior que el anotado hace un año, en junio de 2024 (146.117 euros de media).