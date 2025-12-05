Las importaciones de petróleo de España se disparan casi un 15% en octubre con EE UU al frente del suministro

España importó en octubre 5,69 millones de toneladas de petróleo, un 14,8% más que en el mismo mes del año pasado, según datos publicados este viernes por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). No obstante, en el acumulado anual las importaciones retroceden un 5,2%, hasta 51,1 millones de toneladas.

En el mes de octubre, Estados Unidos (949.000 toneladas; 16,7% del total) se situó como principal suministrador, con un aumento interanual del 31,8%. Le siguieron Nigeria (679.000; 11,9% del total), que aumentó sus entregas un 84,6%, y Canadá (625.000; 11,0%), que las aumentó un 156,8%. En el año, el top 3 de los principales países suministradores de crudo a España lo componen Estados Unidos (7,7 millones de toneladas), Brasil (7,1 millones) y Nigeria (4,9 millones de toneladas).

Por otra parte, las adquisiciones de crudo de los países miembros de la OPEP repuntaron en octubre un 27,6% y representaron el 34,8% del total. Aumentaron las llegadas de crudo de casi todos los países OPEP, destacando Irak (+276,8%) con el mayor aumento. Mientras, los envíos de crudo de los países No OPEP aumentaron en el mes (+8,9%) y representaron el 65,2% del total.

Por áreas geográficas, América del Norte (+17,9%) fue la principal zona de abastecimiento en octubre (34,6% del total), por delante de África (+4,4%, 25,1% del total), Oriente Medio (+84,6%, 14,4%), América Central y del Sur (-31,1%; 13,5%), y Europa y Euroasia (+95,8%; 12,4%).