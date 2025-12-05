El consumo de electricidad durante los meses de invierno se presenta como un gasto prácticamente imprescindible. Llega el mes de noviembre y las temperaturas comienzan a experimentar grandes cambios, registrando valores por debajo de los cero grados en muchos puntos del país.

Es por ello que muchos hogares deciden encender sus calderas o aires acondicionados con el objetivo de mantener la casa en una temperatura estable. A medida que descienden las temperaturas, la demanda de calefacción se convierte en el principal motor del aumento de electricidad, especialmente en regiones donde los sistemas eléctricos constituyen la fuente principal de climatización.

Esta decisión tiene una gran incidencia en el gasto familiar. Y es que la factura de los consumidores se incrementa exponencialmente respecto a los meses de verano, lo que provoca un mayor desembolso. En este sentido, muchos se preguntan cuánta cantidad de electricidad se consume durante estos meses y cuál es el precio que se puede llegar a pagar por cada hora.

¿Cuánta electricidad consume el aire acondicionado en los meses de frío?

Llega el invierno y con él la necesidad de encender cualquier aparato que produzca calor. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de cuánto somos capaces de consumir. En este sentido, cuando se activa el modo calor, el equipo no genera calor como un calefactor eléctrico. Lo que hace es invertir el ciclo frigorífico, es decir, en lugar de extraer el calor del interior para expulsarlo al exterior (como en verano), lo toma del aire exterior y lo introduce en casa.

Este proceso es posible gracias a la bomba de calor, el verdadero corazón del sistema. El consumo del aire acondicionado depende de varios factores ,como la potencia del equipo o el aislamiento de la vivienda, pero teniendo en cuenta la media, un aire acondicionado puede consumir entre 0.7 y 1.8 kWh por hora.

Respecto al precio, el coste estimado por hora ronda entre los 0,14 y los 0,36 céntimos.

¿Cuál es el mejor sistema de calefacción?

Para saber escoger el mejor sistema de calefacción, hay que tener en cuentas las características de cada hogar. Aquí aparecen las siguientes:

El aislamiento . Una casa bien aislada consume menos en energía destinada a la calefacción.

. Una casa bien aislada consume menos en energía destinada a la calefacción. El clima . No es lo mismo buscar una solución para inviernos más bien cortos y moderados que para zonas muy frías.

. No es lo mismo buscar una solución para inviernos más bien cortos y moderados que para zonas muy frías. La disponibilidad y precio de la energía o combustibles en la zona . En este punto, toca sacar cuentas y comparar. Revisa también las distintas tarifas que ofrecen las compañías.

. En este punto, toca sacar cuentas y comparar. Revisa también las distintas tarifas que ofrecen las compañías. La instalación y el mantenimiento . Hay sistemas muy eficaces (mucho calor, por poco consumo) que requieren una elevada inversión inicial para su instalación. Si puedes afrontarla, terminarás por amortizarla con el ahorro en consumo. Con respecto al mantenimiento hay sistemas que apenas lo necesitan y otros que requieren limpieza, revisiones o recambio de piezas con cierta periodicidad.

. Hay sistemas muy eficaces (mucho calor, por poco consumo) que requieren una elevada inversión inicial para su instalación. Si puedes afrontarla, terminarás por amortizarla con el ahorro en consumo. Con respecto al mantenimiento hay sistemas que apenas lo necesitan y otros que requieren limpieza, revisiones o recambio de piezas con cierta periodicidad. Ayudas públicas. La instalación de sistemas más respetuosos con el medioambiente, como los basados en energías renovables, suelen recibir ayudas, incentivos o bonificaciones.

Teniendo en cuenta todas estas condiciones, las calderas de gas con radiadores son el sistema más habitual en España y el más aconsejado. Al igual que en los sistemas de aerotermia y geotermia, el agua caliente circula hasta los radiadores o por el suelo radiante.

En este sentido, el suelo radiante tiene una instalación más costosa que los radiadores, pero no ocupa espacio, el calor que ofrece es aún más confortable y es más eficiente que los radiadores convencionales porque trabaja a menor temperatura.

Otras opciones

En caso de no poder optar a este tipo de sistemas, existen otras opciones para mantener tu casa en una temperatura agradable. Estas son:

Calefactores cerámicos/de aire : pequeños, portátiles y económicos, perfectos para calentar rápidamente habitaciones pequeñas o zonas específicas.

: pequeños, portátiles y económicos, perfectos para calentar rápidamente habitaciones pequeñas o zonas específicas. Convectores eléctricos : buena opción para estancias más grandes que los calefactores pequeños, calientan por convección.

: buena opción para estancias más grandes que los calefactores pequeños, calientan por convección. Calderas de pellets/biomasa : usan combustible ecológico y son muy eficientes, aunque requieren mantenimiento.

: usan combustible ecológico y son muy eficientes, aunque requieren mantenimiento. Estufas de leña portátiles: perfectos para ambientes rústicos o calentar grandes espacios con alto poder calorífico, según el modelo.

¿Debemos apagar la calefacción por las noches? Esto dicen los expertos

Con la llegada del frío y el aumento de las facturas de energía, muchas personas se preguntan si es mejor apagar la calefacción por la noche o mantenerla encendida a un nivel bajo. Los especialistas en eficiencia energética coinciden en que no existe una respuesta única, la decisión depende de la vivienda, el tipo de sistema de calefacción y los hábitos de los que viven en ella.

Reducir o apagar la calefacción mientras se duerme puede generar un ahorro significativo en la factura mensual. Al dejar de calentar la casa durante varias horas, el consumo energético disminuye de forma directa.

No obstante, los expertos advierten que bajar la temperatura demasiado puede provocar que la vivienda se enfríe en exceso. Esto obliga al sistema de calefacción a trabajar más al encenderse nuevamente por la mañana, lo que a veces anula el ahorro obtenido durante la noche.

Por ello, muchos especialistas recomiendan, en lugar de apagar totalmente la calefacción, reducirla a un nivel moderado durante la noche. Por ejemplo, mantener la temperatura entre 14 y 17 °C permite dormir cómodamente sin gastar demasiada energía y evita que la vivienda se enfríe en exceso.

Los termostatos programables son recomendados ya que permiten ajustar automáticamente la temperatura durante la noche y activarla antes de despertarse, logrando así un equilibrio entre ahorro y confort.