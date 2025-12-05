Bruselas multa a X (Twitter) con 120 millones por engañar a sus usuarios con la marca azul de verificación

La Comisión Europea ha anunciado este viernes una multa de 120 millones de euros contra la red social X (antes Twitter), propiedad del magnate Elon Musk, por el "diseño engañoso" de su marca azul de verificación de cuentas, que es percibido como sello de autenticidad por los usuarios a pesar de que su acceso es discrecional, lo que viola las obligaciones de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

X se adjudica así la primera multa al amparo de la Ley de Servicios Digitales por incumplir sus obligaciones de transparencia, una sanción que con toda seguridad desatará la irá de Donald Trump contra la UE por arremeter contra una de las grandes tecnológicas del país liderada por el que fue su aliado para efectuar recortes de miles de millones en la Administración. Entre las infracciones señaladas por la UE se encuentra el engaño en su marca de verificación, la falta de transparencia de su repositorio de publicidad y la falta de acceso de los investigadores a los datos públicos.

En cuanto al diseño engañoso de la marca de verificación azul de X, la Comisión Europea alega que "cualquiera puede pagar para obtener el estado 'verificado' sin que la empresa verifique de manera significativa quién está detrás de la cuenta, lo que dificulta que los usuarios juzguen la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan". "Este engaño expone a los usuarios a estafas, incluidos fraudes de suplantación de identidad, así como otras formas de manipulación por parte de actores maliciosos", añade el Ejecutivo comunitario en un comunicado. Esto supone un incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales ya que la norma prohíbe claramente que las plataformas en línea aleguen falsamente que los usuarios han sido verificados, cuando no se llevó a cabo dicha verificación.

La sanción anunciada por Bruselas responde también a otras irregularidades castigadas por la DSA como la falta de transparencia en su repositorio de anuncios. "X incorpora características de diseño y barreras de acceso, como retrasos excesivos en el procesamiento, que socavan el propósito de los repositorios de anuncios. El repositorio de anuncios de X también carece de información crítica, como el contenido y el tema del anuncio, así como la entidad legal que lo paga. Esto dificulta que los investigadores y el público examinen de forma independiente cualquier riesgo potencial en la publicidad en línea", alega la UE.

Asimismo, la Comisión Europea considera que X incumple su obligación de proporcionar a los investigadores acceso a los datos públicos de la plataforma. Por ejemplo, los términos de servicio de X prohíben a los investigadores elegibles acceder de forma independiente a sus datos públicos, incluso a través del raspado. Además, los procesos de X para el acceso de los investigadores a los datos públicos imponen barreras innecesarias, socavando efectivamente la investigación sobre varios riesgos sistémicos en la Unión Europea.

"Engañar a los usuarios con marcas de verificación, ocultación de información en los anuncios o excluir a los investigadores son prácticas que no tienen cabida en Internet en la UE", ha avisado la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en un comunicado tras conocerse la multa. El 18 de diciembre de 2023, la Comisión incoó un procedimiento formal para evaluar si X pudo haber infringido la Ley de Servicios Digitales y en julio de 2024 adoptó conclusiones preliminares que finalmente han desembocado en esta sanción.