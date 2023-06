Inditex, H&M o El Corte Inglés adelantan a mañana unas rebajas que tendrán menos descuentos

Las rebajas de verano ya están aquí. Este año, grandes cadenas como El Corte Inglés, Inditex o H&M no han querido esperar ni al clásico 1 de julio y ofrecerán a partir de mañana descuentos con los que liquidar "stock" y animar el consumo. Aunque algunas no esperarán siquiera al jueves. El Corte Inglés ofrecerá descuentos desde las 22.00 horas de hoy miércoles en su web y en la aplicación móvil, si bien Zara (desde las 21.00 horas en su app) y H&M (mañana en sus tiendas) ya han previsto un calendario similar para añadir que desde mañana, jueves, y hasta el 31 de agosto la temporada de descuentos estará vigente.

La cadena sueca se enfrentará a un arranque de campaña atípico y complicado en el que su venta física puede quedar totalmente paralizada el primer día. UGT y CC OO han llamado a hacer un paro de 24 horas a los 4.000 empleados de sus tiendas para reclamar mejoras salariales y laborales. Los sindicatos aseguran que las protestas parciales de dos horas que celebraron ayer martes tuvieron un seguimiento del 80% y lograron el cierre de 100 establecimientos.

En el caso del grupo Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti o Bershka), todas sus marcas abrirán sus rebajas en web desde las 22.00 horas de este miércoles y ya mañana, jueves, lo hará en sus tiendas en toda España. Mango, marcas del grupo Tendam como Cortefiel o Springfield (primeros descuentos ya desde el pasado lunes) también se han colocado en la línea de salida para desde este miércoles mismo ofrecer sus primeras tandas de descuentos.

Menos descuentos

A pesar de que el sector textil, según los datos de la patronal Acotex, registró el año pasado su primer aumento de ventas desde que empezó la pandemia y de que las ventas han seguido mejorando en estos meses, el sector no está en condiciones de asumir grandes descuentos contra sus márgenes. La escalada de precios está golpeando los costes de esta industria y erosionando mucho sus márgenes. Y eso, advierten,complicará que se puedan aplicar grandes descuentos. «Hacer rebajas muy agresivas es muy difícil porque los costes han subido de forma exponencial. Y no todo el mundo los ha podido trasladar al precio de venta», advirtió la semana pasada el presidente de la patronal Acotex, Eduardo Zamácola, durante la presentación de los datos del sector del año pasado.«Con estos incrementos de costes, no espero rebajas muy agresivas para poder proteger la rentabilidad», dijo Zamácola, que añadió además que las rebajas, si son muy grandes, son sinónimo de que las cosas no se han hecho bien y hay mucho "stock" que liquidar con menos margen.

La situación de los compradores tampoco es especialmente buena debido a la escalada de la inflación. Como aseguran desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), aunque el precio del vestido y el calzado ha bajado un 0,8% en lo que va de año, el IPC ha seguido subiendo desde enero, en un 1,7%. "Eso ha lastrado de forma preocupante la solvencia familiar", agrega la OCU, y precisa que tres de cada cuatro familias "viven al día y sin capacidad de ahorro".

La OCU considera por tanto que muchas familias aprovecharán las rebajas de verano para afrontar la compra de vestido y calzado que estuviera pendiente.