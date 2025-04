¿Jubilación activa o contrato vitalicio?

Desde que nos incorporamos al mercado laboral comenzamos a pensar que el día en el que nos jubilemos podremos disfrutar de un retiro dorado para disfrutar de la vida sin preocupaciones, pero sabemos que nuestro sistema de pensiones es insostenible aunque, por ahora, se maquilla con transferencias y préstamos del Estado a la Seguridad Social. Hay señales luminosas advirtiéndonos del naufragio, como que la pensión máxima sube un 2,9% mientras que la base máxima lo hace un 4%, aparte de las cotizaciones adicionales, sin generar derechos, lo que es el principio del fin de las pensiones contributivas. O que la edad legal de jubilación está cercana a los 67 años y tiende a subir pues ya hay quien propone ampliarla forzosamente hasta los 72 años para los funcionarios. O que nuestra tasa de sustitución es muy elevada en comparación con Europa. O que el gasto mensual en pensiones es de 13.500 millones marcando un nuevo récord cada mes.

Para que el sistema se mantenga en pie, va a ser necesario tomar medidas adicionales en los próximos años y aquí aparece la jubilación activa que permite a los jubilados seguir trabajando (y cotizando) mientras cobran parte de su pensión, lo que para algunos es una gran idea porque hay quienes prefieren retrasar la edad de jubilación, pero realmente es un reconocimiento implícito de que las pensiones no dan para mucho más y que, quizás, la jubilación a los 67 años se va a convertir en un lujo. Así que estamos con un sistema que nos prometía descanso tras décadas de esfuerzo y ahora nos anima a seguir en la rueda del hámster, en la carrera de la rata, porque la economía nos necesita. No me parece descabellado que dentro de unos años aparezca la jubilación hiperactiva para trabajar después de los 80 años a cambio de una plaza en una residencia exclusiva. Mientras tanto, la realidad es que la jubilación activa puede ser una gran oportunidad para muchos, pero también una señal de que el sueño de retirarse sin preocupaciones se está desvaneciendo porque la economía no entiende de ideales y los gobiernos dictan nuevas reglas del juego cuando el partido está a punto de finalizar.

Juan Carlos Higueras, Doctor en Economía y Director de programas MBA en EAE Business School