Los jubilados estallan contra el caos de la venta del Imserso: menos plazas de las anunciadas, hoteles de peor categoría y sin habitaciones individuales

Los viajes del Imserso llegan tarde y sin la mejora de calidad prometida por el Ministerio de Derechos Sociales a cambio de una subida del 7,5% en los precios, alertan los pensionistas, que han estallado contra el deterioro del programa. Organizados bajo la plataforma «Dignidad Mayores», que crece por momentos, decenas de usuarios del Imserso han denunciado ante diversos organismos el caos en la comercialización de los viajes, marcada por la dificultad para conseguir plaza, la escasez de habitaciones individuales, la oferta de hoteles de peor categoría a la prometida y los trayectos en autocar interminables, recogen en sus quejas.

«Llevamos años notando una caída de la calidad, pero este año es peor que los anteriores, a pesar de que el Imserso había prometido una mayor calidad, sobre todo, porque el precio no contaba en la licitación como la calidad», subrayan fuentes de la plataforma a LA RAZÓN. Los pensionistas han recopilado supuestos incumplimientos de la empresa licitadora en varios escritos que han dirigido al director general del Imserso, al Defensor del Pueblo, a la Secretaría de Estado de Turismo y a la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales.

«Tanto si reservamos por internet como si lo hacemos por agencia, el resultado siempre es el mismo: no hay plazas», denuncian. Esta sería la primera infracción. Según estos usuarios del programa, Ávoris (Turismo Social), la empresa adjudicataria, habría puesto a la venta menos plazas de las que obliga el pliego (886.269) en las primeras semanas de la comercialización, que arrancó el pasado 26 de octubre, y tanto estas como las pocas que se han incorporado después, no se ajustan a los criterios del pliego, se quejan.

Por un lado, denuncian que Ávoris «no cumple con su obligación de ofrecer más del 99,5% de las estancias en hoteles de 4 estrellas», como recoge el documento de baremación. En concreto, «Dignidad Mayores» ha detectado al menos 81 hoteles de 3 estrellas, los cuales «se ofrecen en más de 416 salidas», lo que multiplicado por una media de 40 plazas, «deja claro que la empresa está incumpliendo la calidad de su oferta», aseguran. De hecho, en un nuevo escrito enviado al Imserso este lunes los pensionistas aportan pruebas de una reserva realizada a través de Turismo Social en un hotel de Lloret de Mar (Gerona) que no participa en el programa. Según el establecimiento hotelero, la venta se debe a un error de la agencia mayorista y los clientes que han podido efectuar su reserva serán derivados a otro hotel que, por el momento, desconocen.

Los pensionistas también exponen en sus quejas que hay más viajes en autocar de los debidos (entre el 89% y el 100%, según el lote, se deben realizar en avión o trenes de alta velocidad) y que algunos de estos trayectos en autobús superan los 499 km, el límite establecido en los pliegos. Estos son algunos problemas con los que se han topado los usuarios que han podido hacer su reservas, pero hay otros que no han tenido tanta suerte. «En las agencias también nos dicen que notan una escasez de plazas», señalan desde la plataforma. «Desde Ávoris dicen que quizás hay escasez de plazas en las grandes capitales, pero realmente las peticiones que nos llegan no son de estas zonas, son también de Albacete, Lugo o Cuenca y tampoco hay plazas», añaden.

Los usuarios que más dificultades están encontrando para conseguir una plaza son aquellos que quieren reservar habitaciones individuales. «Varias personas de nuestra asociación son personas solas que quieren viajar para relacionarse y no pueden hacerlo porque no pueden reservar habitaciones individuales», señalan. Según «Dignidad Mayores», la compañía no estaría cumpliendo «con su obligación de ofrecer entre el 77 % y el 92 % (según el lote) de habitaciones individuales para las personas que viajan solas».

El Imserso, en una respuesta a las protestas de «Dignidad Mayores», admite que la web de la empresa adjudicataria se cayó el pasado 27 de octubre, en plena comercialización, por la «afluencia masiva» de usuarios, lo que ralentizó las reservas de los viajes. También del 25 al 31 de octubre, los servicios de información telefónica, que sí proporciona el Imserso, sufrieron un colapso debido a la enorme acumulación de llamadas (574.094, de las cuáles pudieron ser atendidas o derivadas el 71%). Lo mismo ocurrió con los correos electrónicos. No obstante, el organismo no da respuesta sobre el resto de incumplimientos que se estarían produciendo según las denuncias de los pensionistas, simplemente se limita a recordar que la elección de plaza depende de un sistema de puntos y que en todas las regiones existen las mismas oportunidades de acceso al viaje deseado.

Sin embargo, para los pensionistas y las agencias los problemas en la comercialización no están siendo puntuales. «Enviamos tres escritos al Imserso, uno el 6 de noviembre, otro el 13 y otros el 20. Desde entonces han aparecido unas pocas plazas más y siempre en hoteles de 3 estrellas, sin habitación individual y siempre en autocar», apunta la plataforma de jubilados.

En un comunicado conjunto, Acave, Fetave y UNAV pidieron «soluciones urgentes» que ayuden a las agencias de viajes a dar respuesta a los «problemas» en la adjudicación de las plazas del Imserso, debido a la caída de la web de Turismo Social, la falta de plazas en destinos como Andalucía, Canarias y Baleares, y a la bajada de categoría de algunas plazas hoteleras. Así, las tres asociaciones enviaron sendas cartas al secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez Peralta, y al director del programa del Imserso de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Luis Alberto Barriga, en las que expresaron su malestar por la gestión del programa de este año, así como una revisión de la misma para mejorar el servicio en próximas convocatorias.

«La imagen de las agencias de viajes se está viendo perjudicada pero sólo somos un intermediario», aseveran fuentes de Fetave. «No somos responsables de la caída de la web ni salimos beneficiados. Incluso tenemos problemas para contratar con nuestra plataforma de contratación directa. De hecho, hay agencias que están facturando menos que otros años haciendo lo mismo», añaden. Por ello, consideran «imprescindible» que se publique un informe sobre la adjudicación hasta ahora y reclaman al nuevo ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que «tome este tema como prioritario».

Por el momento, según los datos facilitados por Ávoris, las ventas de los viajes sólo están un 6% por debajo que en las mismas fechas del año pasado, un dato positivo teniendo en cuenta que el programa arrancó con más de un mes de retraso por los recursos de los competidores a la adjudicación. Para el director general de Ávoris, Juan Carlos González, esta cifra es «espectacular» teniendo en cuenta que el programa se montó «en poco menos de un mes para no perder la temporada», dijo en el III Congreso Online de Agentes de Viaje, organizado por Hosteltur.

Respecto a las críticas de falta de plazas del Imserso, González afirmó que tenían el compromiso de programar «muchas más plazas desde distintos orígenes», por lo que «puede ser que alguna de las capitales importantes tenga menos plazas, pero también habrá provincias como Albacete o Cuenca que nunca han tenido más como ahora». «Ya nos criticaban y decían que íbamos a perder todos los lotes en los recursos, ahora nos critican porque la venta ha ido mal y luego nos volverán a criticar en la operación», lamentó el directivo de Ávoris

Los pensionistas no se muestran tan positivos y denuncian que las deficiencias siguen sin solución un mes después del inicio de las ventas. Ante la falta de medidas, la indignación y las protestas de los jubilados seguirán llegando a los organismos competentes. «Lo único que queremos es que los viajes sean como deben ser. Los viajes del Imserso son un derecho, una prestación accesoria de la Seguridad Social y queremos que se cumpla el programa», reclaman desde «Dignidad Mayores».

«Basta ya de reírse de los mayores»: afectada lanza una recogida de firmas

Margarita Gil, una beneficiaria del Imserso, a título personal, ha iniciado la recogida de firmas a través de la plataforma change.org para exigir la revocación del contrato de Turismo Social (Ávoris) con la gestión y venta del programa de turismo del Imserso. «Es fundamental para nosotros, como beneficiarios del Imserso, poder confiar en las empresas contratadas para gestionar estos viajes. Necesitamos transparencia y honestidad en sus operaciones. Por ello pedimos al Imserso que revoque el contrato actual con Ávoris debido a su mala gestión y falta de cumplimiento», señala la petición. ¿Los motivos? Los mismos incumplimientos que ha detectado la plataforma «Dignidad Mayores». «Basta ya de reírse de los mayores», añade Margatita Gil. Por su parte, Mundiplan y el tándem formado por Seniorplan y Nautalia han anunciado su intención de presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que desestimó sus alegaciones contra la adjudicación de los tres lotes de los viajes del Imserso, según adelantó «Preferente» y ha confirmado LA RAZÓN. No obstante, el procedimiento no interrumpirá los viajes.