Las elecciones y el AVE disparan un 23% la obra pública hasta marzo

La licitación de obras públicas se disparó hasta los 5.318,67 millones de euros en el primer trimestre, un 23,3% más respecto al mismo periodo del año anterior, gracias al impulso de los proyectos del AVE y a los ya habituales retoques preelectorales. De esta forma, la obra pública sigue creciendo tras marcar en diciembre su mayor volumen en ocho años, según los datos de la patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan.

Pese a no tener aprobados los Presupuestos, las licitaciones de obras para la Alta Velocidad se multiplicaron por tres, hasta los 837,9 millones de euros. Los proyectos del AVE representaron, además, la mitad de toda la obra promovida por el Ministerio de Fomento, según informa Ep. En total, el departamento que dirige José Luis Ábalos –ahora en funciones– aumentó el importe de sus licitaciones en un 143,3%, hasta los 1.676 millones de euros. No obstante, Fomento también disparó un 52,6% la inversión en obras de carreteras, que supuso 353,4 millones. La licitación de proyectos en puertos creció un 49%, hasta los 154,4 millones, si bien en este caso los trabajos los costean las autoridades portuarias y no se realizan con cargo a los Presupuestos. Lo mismo ocurre con los proyectos aeroportuarios, que se dispararon un 80,5%, hasta los 155,22 millones de euros.

Los gobiernos regionales lanzaron proyectos por 1.609,38 millones de euros en el trimestre, un aumento del 1,8%. Andalucía lideró la promoción de obras de los tres primeros meses al sacar a concurso proyectos por 366 millones, un 14% más. Le sigue Canarias, que sumó proyectos por 348 millones, casi siete veces más que un año antes gracias al lanzamiento de un plan de carreteras. Después se situaron Cataluña, con 182 millones, (+55%), y Madrid, con 146,20 millones (-63%).