Los técnicos de Hacienda sospechan que la mitad de los autónomos evade impuestos

Hacienda pone en el punto de mira a los autónomos. El último informe de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) insinúa que casi la mitad de los autónomos podría estar evadiendo impuestos. Los técnicos sospechan que «pueden existir motivos ocultos» para que 1,5 millones de autónomos declaren ganar menos de 12.000 euros anuales, es decir, serían mileuristas. Del total de autónomos españoles, poco más de un millón no tributaron, ya que por su bajo nivel de renta no están obligados a pagar IRPF. Otros 543.255 acreditaron pérdidas, por lo que tampoco tienen la obligación de declarar. Sin embargo, de ese medio millón, 201.308 autónomos con pérdidas sí tributaron por rentas no empresariales, como las del capital o los alquileres por explotación de un patrimonio inmobiliario acumulado previamente.

Las alarmas de posible fraude saltaron al comprobar que casi uno de cada cinco autónomos con trabajadores a cargo declara, de media, menos ganancias que por las que tributan sus propios empleados. La estadística señala que tres millones de empleados cobrarían más que sus propios jefes, «como si ser un trabajador de perfil medio o un pensionista fuese más rentable que ejercer de empresario o profesional», afirman. Los técnicos de Gestha consideran que se trata de una evidente «incongruencia» entre la rentabilidad declarada por el negocio y la contratación de personal. Estos datos reflejan que los autónomos declaran a Hacienda unos ingresos entre 8.000 y 12.000 euros por debajo que los de asalariados y pensionistas, siendo la Comunidad de Madrid, Cataluña y Asturias las que concentran mayores diferencias. Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, este comportamiento encuentra su explicación en «los altos niveles de fraude fiscal» y se dirige directamente a la Agencia Tributaria, a la que califica de «poco eficaz en la lucha contra la evasión y la economía sumergida», tanto en el caso de los autónomos como en el de grandes multinacionales.

El informe compara las estadísticas del IRPF correspondientes a la serie histórica y observa que la diferencia entre las rentas declaradas por empleados y empleadores se ha ido ensanchando de forma constante y significativa desde 1993. Desde 2008 a 2017 la brecha aumentó entre 1.343 y y 3.979 euros, en función del sistema de tributación a Hacienda correspondiente a cada autónomo. Para reducir la brecha y engrosar la recaudación, Gestha reclama a la Agencia Tributaria que generalice el envió de cartas informativas a los autónomos que estén por debajo de los ratios de la media de su sector y que inicie las investigaciones pertinentes ante indicios de fraude.

En este sentido, propondrá al Ministerio de Hacienda que se derogue de forma paulatina el régimen de módulos durante la próxima legislatura, en el que hoy en día tributan alrededor de 1,3 millones de autónomos. La transición se produciría de manera gradual en cuatro fases. En la primera–en 2020– recomendarán que no se prorroguen los límites excluyentes anteriores a la reforma fiscal de 2014, por lo que quedarían a la mitad de los vigentes; en la segunda–en 2021–, que excluya de este régimen a quien emita facturas a otros empresarios o profesionales por más del 25% de sus ingresos (actualmente el 50%); a partir de 2022 se excluiría a los microempresarios no agrarios; y, finalmente, en 2023 se derogaría definitivamente el régimen de módulos.