Marc Urgell, empresario, critica sin tapujos la situación laboral: "Las cifras de paro que hay en España son mentira"

La fiebre de los podcast ha contribuido al auge de figuras referentes para muchos en los distintos sectores laborales y empresariales. Tal es el caso de lo mencionado que, algunos apartados concretos, se han llegado a crear incluso mercados propios que son promocionados por estas vías. No obstante, la cruz de la moneda llega con los altavoces críticos que en ocasiones citan opiniones impopulares, suscitando así una gran polémica que se manifiesta en redes sociales, trasladando el debate a la red digital.

Generalmente, esta clase de encontronazos guardan relación con los pensamientos políticos o sociales que se mencionan, como es el caso que hoy nos concierne. El protagonista de la fecha es el prestigioso empresario y CEO de ABAST, Marc Urgell, que junto a Eugenio Oller, Álvaro González de Buitrago y Guillermo Díaz, un prestigioso youtuber que acumula millones de seguidores y es conocido como "Willyrex", conforman el podcast de "Spicy4tuna", uno de los programas más virales del momento. En este espacio tratan todo tipo de temáticas, desde tecnología hasta la actualidad de España y derivados de la misma. Es así como uno de los comentarios realizados con respecto al desempleo en España ha generado gran repercusión.

Actualmente, tal y como aseguran los últimos registros publicados este jueves por Eurostat, España registró en junio una tasa general de paro del 10,4%, dos décimas inferior a la marca de mayo, pero a la cabeza del desempleo europeo, como viene siendo costumbre desde hace meses. Urgell declaraba lo siguiente en una de sus comparecencias más populares en el programa: "Esas cifras de paro que hay en España de no sé cuántos millones son mentira. La gente trabaja en economía sumergida".

Las opinión del empresario sobre el sistema laboral

La realidad es que la critica no es unidireccional y apunta tanto al sistema, que permite a los contribuyentes llevar a cabo acciones fraudulentas, como a los propios ciudadanos que se aprovechan. "La gente no quiere trabajar, y te lo digo con la mano en el corazón, porque trabajo hay", exclamaba ante sus compañeros. Esta última cita fue otro de los objetos de crítica de los espectadores debido a la complejidad que atraviesa actualmente el mercado laboral español. Sin embargo, los matices que aportó el empresario aclararon un poco más su posición argumentando que "muchos trabajan en 'B'" ante la imposibilidad de encontrar un empleo que se ajuste a sus expectativas.

"No me creo que no hayas encontrado trabajo en dos años. Pero claro, si quieres un trabajo que sea teletrabajo, que ganes 2 000 pavos sin formación y experiencia, eso no existe, obviamente", afirmó en relación a lo que muchos piensan. Asimismo, señaló otro de los grandes problemas de este fenómeno, como es el cobro de prestaciones por desempleo. "Conozco a gente que está cobrando el paro en 'B' y facturando con una LLC", indicó Urgell como consecuencia de varias experiencias que ha visto en primera persona con encargados de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

El futuro de los jóvenes en el mercado

A la cifra antes mencionada, proporcionada por la oficina de estadística comunitaria, se le une la tasa de desempleo juvenil de España, que en este último mes fue del 24%, ocupando el segundo puesto en el listado tan solo por detrás del 25,4% registrado en Estonia. Una vez más, el empresario volvió a señalar la diferencia entre lo que se ofrece y lo que se demanda, puntualizando las altas expectativas laborales de muchos jóvenes, tanto en condiciones como en salarios. "Tendrás que hacer prácticas y aprender. Si no lo haces, estarás con tus padres hasta los 35 años", sentenció el licenciado en Administración y Dirección de Empresas.

El devenir de la juventud es incierto, tanto por los problemas laborales como por los altos costes de la vivienda que hacen imposible el estilo de vida de hace décadas y cimenta una incertidumbre ya extendida. Por tanto, el CEO recalca una vez más la necesidad de tener unos valores acordes a las circunstancias y hacer frente a las responsabilidades propias.