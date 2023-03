La mitad de los españoles compra menos "caprichos" en el supermercado

Llenar la cesta de la compra supone todo un reto para las familias en nuestro país, ya que la subida de precios continúa ahogando a los consumidores, los cuales tienen que destinar un mayor presupuesto en alimentación e incluso se han visto forzados a cambiar sus hábitos de consumo para llegar a fin de mes sin acabar en números rojos. En este contexto, en el mes de febrero el Índice de Precios de Consumo (IPC) de los alimentos registró una subida histórica al llegar al 16,6% interanual. Por tanto, ante este escenario, no es de extrañar que la inflación se esté haciendo notar en el bolsillo de los ciudadanos, y que seis de cada diez españoles haya percibido un aumento de entre el 10% y el 30% del gasto en su cesta de la compra, según muestra la I edición de la encuesta 'Españoles a la mesa', elaborada por Findus España (Nomad Foods) que analiza los hábitos de compra y alimentación de los consumidores españoles.

No obstante, la subida de precios no solo ha tenido un impacto en el gasto de los españoles a la hora de llenar la cesta de la compra, sino también en su alimentación y hábitos de consumo. Así, el 44% de los encuestados ha tenido que renunciar a comprar alimentos que no son de primera necesidad. De esta forma, los consumidores están reduciendo la variedad de productos que incluyen en su carro de la compra (27%) e incluso la mitad de los españoles ha reducido la adquisición de "caprichos" en el supermercado.

Además de las inquietudes económicas, los españoles también están preocupadas por llevar un estilo de vida saludable, ya que ocho de cada diez encuestados han mostrado sensibilidad hacia este aspecto. No obstante, estos también han reconocido que deben mejorar en la ingesta de alimentos saludables como es el caso de los vegetales y el pescado. Uno de cada cuatro encuestados afirma no estar satisfecho con el consumo de pescado que hace y reconoce que le gustaría aumentarlo, mientras que en el caso de las verduras, los insatisfechos son uno de cada cinco.

Los españoles también tienen un mayor interés por al sostenibilidad, ya que el 27% de ellos ha reducido su consumo de carne en el último año y un 16% se ha planteado hacerlo. Además, cada vez son más los que ponen foco en los sellos de calidad y sostenibilidad como son el sello MSC -programa de certificación de pescados y mariscos-, conocido ya por más de la mitad de los encuestados (57%) y el sistema de etiquetado Nutriscore, un indicador determinante en la decisión de compra para uno de cada cuatro consumidores en España.

Asimismo, el informe muestra que los congelados se han incrementado en la cesta de la compra de los españoles. El precio (51%), la facilidad de elaboración (48%) y el ahorro de tiempo (46%) han sido los principales factores que han provocado el aumento de estos productos, y la cena es elegido como el momento en el que se consumen más congelados.