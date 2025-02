Una notaria explica el proceso para comprar la parte de una vivienda heredada a un familiar: "No pagas plusvalía..."

En términos burocráticos las herencias siempre son un tema que causa especial controversia. No solo por el tema familiar, que cuando el dinero se hace un camino en las relaciones siempre acaba por dinamitarlas, sino por todo lo que implica llevar a cabo un acción de estas dimensiones ante la justicia. La tramitación de asuntos económicos siempre suele ser un tema difícil, y es entonces donde se adentra el repertorio impositivo de España, que cada vez es más extenso. En este artículo, dentro de todas las aristas que se cruzan por el camino, el impuesto de sucesión cobra especial relevancia.

Este tributo grava el patrimonio adquirido por las personas físicas mediante herencias, legados o donaciones. En este contexto surge la duda de, ¿cómo debemos actuar si queremos comprarle la parte de la casa heredada a un hermano? Y es que, aunque de algún modo si que puede llegar a haber un entendimiento por ambas partes la realidad es que sin esta aprobación poco podemos hacer. Por tanto, el primer paso es llegar a un acuerdo que propicie la realización de dicho movimiento administrativo para facilitar la tarea del notario y no encontrar nuevos problemas a última hora.

En la cuenta oficial de TikTok de Arias Peña Serrano Notarios, un grupo de notaría especializado que atiende casos personales, encontramos una de las publicaciones más interesantes que tratan de dar respuesta a este enigma sin que arda ni el núcleo familiar ni la administración. La contestación de dicha cuestión se ubica entre el ahorro y la comodidad. Asimismo, las facilidades que promueve son tales que en realidad se predisponen en función de la entrega de un único documento con anterioridad

¿Cómo proceder para comprar parte de la herencia a un familiar?

La adquisición de la parte alícuota de un coheredero, que es el nombre que recibe la acción que hoy diseccionamos, es un asunto complejo que no se debe tomar a la ligera. Este acto debe estar antecedido por un consenso claro y conciso que no deje espacio para la duda. Los profesionales de APSNotarios indican la necesidad de hacer una escritura de extinción de condominio ante notario. Esta respuesta será agradecida por nuestro bolsillo como por la salud mental de los implicados que no tendrán que sufrir las tardanzas de la administración público que bien es conocida por ello.

"Es mucho más barato que una compraventa porque solo pagas el 1,5% de lo que adquieres o el 0,10% si es tu vivienda habitual", aclara la notaria. Es por eso que las múltiples ventajas que ofrece esta alternativa han de tenerse en cuenta no solo en el presente sino también de cara al futuro. Otro de los grandes beneficios que otorga es la exención del pago de una plusvalía municipal que, por otra parte, en algunas situaciones supone una plusvalía importante. De este modo, el ahorro es total y la tramitación se lleva a cabo con una agilidad mayor, aunque puede que esta varíe en función de la zona de residencia.

¿Cómo se calcula el importe del impuesto de sucesiones?

La cuota tributaria se determina aplicando con respecto a la cuantía específica un porcentaje que oscila entre el 7,65 y el 34% sobre la base imponible ajustada. Cabe destacar que hablamos de un impuesto progresivo, es decir, uno en el que no hay un porcentaje fijo de gravamen, sino que va aumentando en función de unas variables. Acto seguido al primer cálculo, se aplica un coeficiente multiplicador basado en el patrimonio preexistente del heredero. Este varía entre del 1 a 2,4. Cuanto mayor sea la cantidad obtenida por el heredero mayor es el porcentaje impositivo, más dinero se queda el Estado.