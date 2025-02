¿Cómo dejar una buena herencia a tu hijo si no tienes ahorros?

Una de las grandes preocupaciones de un padre es la de que su hijo pueda salir adelante por sí solo económicamente. Una de los pilares para que esto pueda suceder es dejar una buena herencia una vez ya no estén, algo que no es tarea fácil para muchas familias, que viven al día y no tienen la posibilidad de realizar grandes ahorros.

Gran parte de estos problemas se puede deber a los bajos salarios, la inflación existente, donde muchos productos cada día están más caros, y el coste de la vivienda, donde comprar o alquilar parece misión imposible en la actualidad debido a los precios.

Por ello, ante estas dificultades para dejar una herencia en condiciones, una experta financiera ha compartido una alternativa muy interesante para las familias y que permite que los hijos puedan heredar sin tener grandes cantidades de dinero ahorradas.

Los seguros de vida: la alternativa más preciada

A través de un vídeo en Tik Tok, la experta financiera "Rocíochipont" ha compartido una opción muy interesante para aquellas familias que no tienen un gran patrimonio ni tienen mucho dinero ahorrado. En el vídeo, la experta explica que no es necesario tener una casa o mucho dinero para que un hijo pueda disfrutar de una herencia, basta con tener un seguro de vida.

El vídeo explica que existen dos tipos de seguros de vida, uno vinculado a las hipotecas, y otro relacionado con las herencias. El primero sirve para que, una vez el familiar ha fallecido, los herederos no tengan que pagar nada de la casa, puesto que la deuda quedará saldada. En segundo lugar, aparece el seguro de vida para herencias, que consiste en la posibilidad de que el familiar, una vez fallecido, pueda entregar el dinero que quiera a quien quiera.

Cómo dejar 50.000 euros de herencia a tus hijos

Para ello, Rocío expone un ejemplo con el objetivo de aclarar en que consiste esta opción. En el caso de que el familiar quiera dejar 50.000 euros a sus hijos sin tenerlos, lo único que debe hacer es abonar la cantidad de seis euros al mes a una aseguradora. Esta cantidad al mes varía en función del dinero que se quiera dejar tras el fallecimiento, por lo que habrá que detallar a la perfección las condiciones junto con la aseguradora pertinente.

¿Cómo funciona el seguro de vida para dejar herencia?

Cuando adquieres un seguro de vida, designas a los beneficiarios (en este caso, tus hijos u otros familiares) que recibirán el dinero del seguro en caso de tu fallecimiento. La cantidad que se paga a los beneficiarios es un beneficio por muerte y, en muchos casos, no está sujeta a impuestos, lo que la hace una forma eficiente de dejar dinero a tus seres queridos.

Beneficios del seguro de vida

Protección fiscal : En muchos países, los pagos de los seguros de vida no están sujetos a impuestos sobre la herencia. Esto significa que tus beneficiarios recibirán la cantidad total del seguro.

: En muchos países, los pagos de los seguros de vida no están sujetos a impuestos sobre la herencia. Esto significa que tus beneficiarios recibirán la cantidad total del seguro. Garantiza el bienestar de tus hijos : Si no tienes activos suficientes para dejarles como herencia, el seguro de vida puede proporcionar una suma significativa para que tus hijos puedan afrontar su futuro (educación, salud, gastos de vida, etc.).

: Si no tienes activos suficientes para dejarles como herencia, el seguro de vida puede proporcionar una suma significativa para que tus hijos puedan afrontar su futuro (educación, salud, gastos de vida, etc.). Liquidez inmediata: El dinero del seguro de vida se paga generalmente muy rápido, lo que permite a tus beneficiarios contar con dinero de inmediato para cualquier gasto urgente, como funerales o pagos de deudas.

Otras opciones para ahorrar sin estar sujeto a una cuota mensual

A pesar de que esta alternativa planteada puede ser una buena opción, el hecho de tener que abonar una cuota mensual puede suponer un agobio para el familiar en cuestión. Por ello, una alternativa que también puede funcionar es la de ahorrar esa cuota y apartarla a una cuenta de ahorros. De esta manera, no existe la obligación de tener que pagar mensualmente una cuota, por lo que el ciudadano puede aportar ese dinero cuándo elija.

Sin embargo, uno de los aspectos negativos es que el margen de beneficio puede ser muy inferior al de los seguros de vida, por lo que es importante meditar que opción se desea escoger.

Por otro lado, una alternativa más para dejar una buena herencia es tratar de crear una cuenta de inversión. Esta opción requiere de conocimiento, por lo que es importante conocer los aspectos necesarios antes de ponerse en marcha. No obstante, puede ser una buena opción si se quiere dejar una gran cantidad de dinero.