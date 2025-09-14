Nueva ruta para barcos de contenedores entre Valencia y Casablanca, con escala en Lisboa

La naviera japonesa Ocean Network Express (One) lanzará, a partir del 16 de octubre, un servicio semanal entre la Península Ibérica y Marruecos, con el puerto de Valencia como su principal centro de conexiones.

Este servicio de enlace conectará Valencia, Lisboa y Casablanca, reforzando la cobertura regional y la conectividad global de la red One. Los buques portacontenedores saldrán todos los jueves de la terminal ibérica de Valencia, harán escala en Lisboa antes de dirigirse a la terminal de Marsa Maroc en Casablanca y regresarán a Valencia para reiniciar el ciclo.

El tránsito previsto es el siguiente: tres días entre Valencia y Lisboa, seis días entre Valencia y Casablanca. Aunque aún no se han revelado los nombres de los barcos, One "promete una mayor fluidez logística y una puerta de entrada reforzada al norte de África, lo que confirma su ambición de convertirse en un actor clave en el comercio euromediterráneo", informan medios marroquíes.