¿Pagar hasta 12 euros por transferencias inmediatas? En 2025 estas comisiones serán historia

Las transferencias bancarias son una de las operaciones más habituales que realizan los usuarios de cualquier entidad financiera. Esta consiste en que una persona da instrucciones a su banco para que desde su cuenta se envíe una determinada cantidad de dinero a la cuenta de otra persona. Una transferencia se realiza de forma rápida y sencilla, tardando entre uno o varios días en llegar al destinatario; sin embargo, los bancos en España cobran hasta 12 euros de comisión a aquellos usuarios que quieran realizar transferencias nacionales sin asumir dicha espera.

Las comisiones por garantizar que se recibe de forma inmediata o en el mismo día las transferencias online van desde los 0,95 euros de Sabadell hasta los 12 euros de Bankinter. La entidad de Santander cobra 6 euros, a esta le sigue CaixaBank (5,94 euros), Openbank (4 euros, 2 si se tiene domiciliada la nómina), Abanca (1,50 euros) y BBVA (1,25 euros), según un seguimiento realizado por Facua.

No obstante, esto dejará de ser una realidad a partir de 2025. Y es que el Parlamento Europeo ha adoptado nuevas reglas para que las transferencias bancarias lleguen inmediatamente a las cuentas de los particulares y las empresas la Unión Europea. Este reglamento pondrá fin a estas prácticas, ya que la banca tendrá que garantizar que el dinero llegue a la cuenta del destinatario en un plazo máximo de 10 segundos con independencia del día o la hora.

"El ordenante también deberá ser informado en un plazo de diez segundos de si los fondos transferidos se han puesto a disposición del receptor. Los cargos aplicados por las transferencias inmediatas en euros no podrán ser superiores a los aplicados a las operaciones convencionales de transferencia no instantánea en euros", explican desde Facua.

En esta línea, las entidades localizadas en la zona euro tendrán nueve meses para estar listas para recibir transferencias inmediatas y 18 meses para enviarlas, por lo que en el caso de que no se produzcan retrasos, la obligación estará plenamente vigente a finales de 2025.

Los países de la Unión Europea cuya moneda no sea el euro también deberán aplicar las normas, cuando las cuentas ya ofrezcan transacciones regulares en euros. No obstante, existirá una excepción a la obligación de efectuar el pago en un plazo de diez segundos para estas cuentas fuera del horario laboral "por el riesgo de falta de liquidez en la divisa europea", explican desde la organización. En el caso de que el banco no cumpla con sus obligaciones, el cliente podrá solicitar una compensación.