¿Es peor el carburante de las gasolineras "low cost"?

La eterna pregunta que divide a los conductores españoles vuelve a escena: ¿es realmente peor el carburante de las gasolineras ‘low cost’? Según un estudio reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la respuesta es clara: no.

La investigación, que analiza siete parámetros clave de calidad en gasolina 95 y diésel en 40 estaciones de servicio, concluye que el combustible barato cumple con la normativa europea y ofrece una calidad equivalente a la de las grandes cadenas.

La OCU evaluó criterios como azufre, densidad, presión de vapor, punto de ebullición o apariencia. Ninguna de las muestras -ni de grandes cadenas ni de estaciones "low cost"- superó los límites legales. De hecho, el análisis deduce que no existe relación entre la calidad y el precio, ni entre la calidad y el tipo de gasolinera.

Donde sí se aprecian grandes diferencias es en el precio. En el el caso del gasoil normal el precio medio por litro en las estaciones de servicio analizadas varía mucho según el tipo de cadena (datos de octubre): de los 1,47 euros por litro en las grandes, a los 1,38 euros/litro en las medianas, 1,34 euros/litro en las "low cost" y 1,32 euros/litros en las de los hipermercados.

Así, para un repostaje de 70 litros de diésel, el ahorro medio entre acudir a una gasolinera de hipermercado (con el servicio automatizado) frente a una gran cadena es de 10,50 euros de media; y de 9,10 euros si se reposta en una gasolinera "low cost", según los cálculos de OCU.

Para la gasolina 95, los datos son parejos. El precio medio por litro en una gran cadena se situaba en los 1,53 euros/litro, frente los 1,45 euros/litro de una mediana, los 1,43 euros/litro de una 'low cost' y los 1,40 euros/litro de una de hipermercado.

En este caso el ahorro medio en gasolina entre acudir a una gasolinera de hipermercado y una gran cadena sería de 9,10 euros para un repostaje de 70 litros; y de 7 euros si se visita una gasolinera 'low cost'.