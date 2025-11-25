Los sindicatos piden una subida del SMI del 7,5% en 2026, hasta los 1.273 euros brutos al mes, y que las empresas paguen la tributación

CC OO y UGT han presentado hoy una propuesta conjunta para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026, en la que piden un incremento de esta renta mínima del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes, con tributación en el IRPF que los sindicatos pretenden que asuman las empresas.

Este aumento propuesto por los sindicatos supondría un incremento de 89 euros sobre el SMI de este año, situado en 1.184 euros al mes, y permitiría que, tras la tributación, los perceptores del SMI seguirían cobrando el equivalente al 60% del salario medio neto, que es la referencia establecida en la Carta Social Europea. Esta cuantía implica duplicar el incremento medio de los precios y las alzas salariales pactadas en los convenios.

Así lo han explicado en rueda de prensa los secretarios de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CC OO, Javier Pacheco, y el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, que han insistido en que la subida del SMI para 2026 debe ser "contundente e importante".

"Lo que vamos a pedir es una subida del 7,5% para por fin establecer el salario mínimo con arreglo a retribuciones brutas. Nosotros decimos que el 60% se debe de calcular sobre los salarios brutos (...) Esta subida del 7,5% es inferior a cómo han subido los márgenes empresariales en este 2025", ha defendido Luján.

Sobre la más que probable negativa de la CEOE a apoyar un alza en estos términos, los sindicatos han apelado a la Carta Social Europea. "La patronal tiene que decidir si quiere abonar salarios de miseria o si quiere que las personas trabajadoras vivan dignamente y quiere respetar la normativa internacional o europea", ha apuntado Luján.