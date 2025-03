Pepe Álvarez (UGT) pide salvar Almaraz y que el Estado asuma el control de las centrales nucleares

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dado un paso más en su defensa de los puestos de trabajo en las centrales nucleares y ha pedido hoy una mesa de diálogo para afrontar cómo salvar del cierre la central cacereña de Almaraz, cuyo primer reactor se apagará en noviembre de 2027.

De hecho, Álvarez ha apostado porque sea el Estado el que se haga cargo de las instalaciones en las que vayan expirando los procesos de concesión con las empresas eléctricas.

Álvarez ha visitado hoy con la secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, la central de Almaraz y ha aprovechado para presentar su propuesta para salvar la nuclear.

"No hay razones objetivas para no hacerlo y hay muchas cuestiones que nos indican la necesidad de que se haga ese proceso. Las primeras razones, aunque esté en Almaraz, aunque sea consciente que estoy en Extremadura, tienen que ver sobre todo con el interés general de España, con el interés general de Europa", ha subrayado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Álvarez ha hecho hincapié en que la autonomía estratégica en buena parte depende de la capacidad que se tenga de ser "autosuficientes desde el punto de vista de la producción de energía" y, aunque ha reconocido que se ha mejorado en los últimos años con la introducción de nuevas fuentes, ha apuntado que se está "muy lejos" de que con la actual tecnología sea suficiente para poder mantener las necesidades del país.

"Creemos que hay que prolongar la vida de las centrales nucleares, se ha de hacer con plena seguridad, se han de hacer las inversiones necesarias para poder garantizar otro periodo largo de tiempo de producción de energía y desde nuestro punto de vista es imprescindible que eso se haga desde el Estado", ha dicho.

De este modo, ha considerado que es el Estado el que tiene que recuperar la titularidad de las centrales nucleares en las que vayan expirando los procesos de concesión que hay con las empresas eléctricas y que, a partir de ahí, se pueda trabajar una cuestión que para UGT es "irrenunciable", como sería la creación de una "gran empresa de producción de energía pública en España".

Álvarez ha dicho que, en todos los países europeos, el Estado está presente en, sobre todo, la producción de energía, por ello entiende como una "gran oportunidad" en estos momentos en los que empiezan a "caer concesiones a empresas eléctricas, tanto nucleares pero también de otro tipo", que sea el Estado el que se encargue de la gestión y de "garantizar la seguridad de futuro".

Preguntado por si cree que el Gobierno pueda ser receptivo a alargar la vida útil de las centrales, Álvarez ha indicado que va a pedir al Ejecutivo central que cree una mesa con las organizaciones sindicales y empresariales para poder situar cuáles son las razones objetivas desde el punto de vista de país y cara a la "autonomía estratégica" que representan las nucleares para, a partir de ahí, abrir un proceso de negociación que permita que "efectivamente eso sea posible".

"No es la primera vez que hablamos con el Gobierno, hace tiempo que hemos planteado este tema y yo creo que las circunstancias actuales han puesto de manifiesto hasta qué punto la producción de energía desde el punto de vista autónomo, como podemos hacer como país, es un elemento que hay que considerar", ha señalado.

De este modo, ha indicado que se necesita complementar las energías alternativas que se producen con energías que no sean contaminantes.

"Es evidente que la producción de energía nuclear no lo es y en todo caso los problemas derivados de los residuos pues son problemas que vamos a tener que solventar en cualquiera de los casos porque ya tenemos aquí las centrales nucleares", ha dicho.

Además ha reclamado al Gobierno sensibilidad con las comarcas afectadas. "No puede ser es que se venga aquí, se instale, todo el entorno viva a partir de esta central y que alguien piense que puede cerrar, irse y si te he visto no me acuerdo", ha denunciado.