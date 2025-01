Pinza de Yolanda Díaz y los sindicatos contra Cuerpo por la reducción de jornada

La reducción de jornada, la nueva medida estrella de Yolanda Díaz, firmada con los sindicatos al margen de los empresarios, se ha topado con el muro que ha levantado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que exige que debe aprobarse «con las máximas garantías» para todas las partes implicadas, incluidos los empresarios. Algo que para Díaz es una traición, y que ha provocado que le haya calificado de «mala persona» y que haya obviado firmar una tregua en la guerra declarada entre ambos, a la que ha sumado a los sindicatos, UGT y CC OO, su recurrentes aliados. Un enfrentamiento que les llevó ayer a no saludarse en la presentación de los actos por la conmemoración de los 50 años de la muerte de Francisco Franco. Ni palabras ni miradas con la vicepresidenta segunda, pero sí con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y con el líder de CC.OO, Unai Sordo, con los que Cuerpo sí departió brevemente.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo volvió a lanzarse en tromba contra el ministro de Economía tras acusarle de vetar el acuerdo entre Trabajo y los sindicatos para reducir la jornada hasta las 37,5 horas semanales. «Es algo muy grave que desde Economía se impida que este acuerdo del diálogo social llegue a ser discutido en el Consejo de Ministros porque es un compromiso adquirido por el Gobierno», denunció Díaz en Telecinco, al tiempo que aseguraba que su intención es «retrasar su debate y su aplicación».

Pero desde el Ministerio de Economía negaron que hayan vetado la aprobación de esta medida. «Es falso que hayamos bloqueado la tramitación urgente. Al contrario, dada su trascendencia e importancia hemos dispuesto que pueda ser tratado en la primera reunión de la Comisión Delegada en la que sea posible debido a la relevancia económica de la iniciativa, con implicaciones en todos los sectores económicos. Queremos garantizar su debate y análisis a fondo con la participación de todos los ministerios económicos», explicaron a LA RAZÓN. También rechazaron que esta decisión vaya a retrasar su tramitación. «Al contrario, le damos la mayor importancia a la reducción de la jornada y remamos a favor para que se tramite con la mayor velocidad».

En concreto, Economía quiere que una decisión tan importante debe ser debatida en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), órgano en el que se deciden y examinan los asuntos que deben tratarse en el Consejo de Ministros. Por tanto, si no es admitida o se retrasa su análisis, los plazos que quiere imponer la ministra de Trabajo podrían dilatarse. El propio Cuerpo manifestó ayer que con esta petición «se activa este canal» y, a partir de ahí, se abre una discusión con todos los ministerios con competencia económica que espera que «tenga lugar lo antes posible y con todas las garantías para todas las partes implicadas». También apuntó que una medida de tanto calado «no puede tratarse como un trámite. Tenemos que garantizarnos que exista una discusión» para asegurar «la consecución de manera efectiva de esta nueva conquista social».

En este sentido, el ministro insistió en que quiere ir «lo más rápido posible» para que el objetivo «sea una realidad», pero hay que «hay que tener en cuenta a la economía y a las empresas y, además, que necesita alcanzar una mayoría parlamentaria: «En cuanto tengamos la posibilidad de sacarlo, estamos preparados para tener esta discusión en la Comisión Delegada». Esta Comisión se reúne de manera «prácticamente semanal», por lo que discutirse en ella no es un elemento «que vaya a retrasar la aprobación» del texto por parte del Consejo de Ministros ni su tratamiento.

Pero Díaz no se fía y acusa a Cuerpo de no respetar el acuerdo bipartito con los sindicatos. «Yo no comparto la política basada en promesas incumplidas. No engaño a nadie. Estoy diciendo claramente que el Ministerio de Economía respondió por escrito al de Trabajo vetando este debate. He escuchado al ministro decir que todos estamos de acuerdo en la reducción de jornada. No es verdad». La ministra critica también que Cuerpo hable de que no se tramita el acuerdo por falta de apoyos parlamentarios, porque al igual que ha ocurrido con otras normas que llegaron al Congreso sin el respaldo necesario, luego fueron aprobadas, como pasó con el paquete fiscal. «¿Por qué solo con la reducción de la jornada laboral se impide la tramitación? ¿Por qué vamos a dejar de legislar porque no tenemos a día de hoy los votos garantizados? Solo se está haciendo con esta norma».

Y en este rifirrafe entre ambos ministros se han situado los sindicatos que, de momento, han decidido hacer pinza junto a la vicepresidenta para lograr que el acuerdo suscrito de forma bilateral se cumpla. Así lo manifestó ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante la presentación de los objetivos de su organización para este año, en la que se mostró muy duro. «Advierto al Gobierno de que no va a pasar como con el Estatuto del Becario, que está en un cajón sin que sea tramitada. Que no jueguen con este tema». Y acusó directamente a Cuerpo de alinearse «con los argumentos propios de Cepyme y de algunos empresarios inmovilistas. No nos parece razonable».

Por su parte, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha mostrado siempre una postura menos beligerante. Aunque reconoce que se presenta «una tramitación complicada», cree que es «perfectamente posible que vea la luz porque en el propio acuerdo se prevé cómo entrará en vigor y ya se prevé que habrá un proceso de adaptación a través de las comisiones de los convenios colectivos con una fecha tope que será el 31 de diciembre del año 25».

Pero la vicepresidenta segunda no ceja en sus ataques y ayer señaló directamente a una parte del PSOE y del Gobierno de «no querer la reducción de la jornada pese a que hay un acuerdo entre firmado entre Sumar y el PSOE. Yo hasta antes de un mes de este trámite no pensé que iba a actuar así el PSOE, pero ya me consta por escrito», incidió.

Unas palabras que tuvieron una respuesta inmediata del ala socialista del Gobierno, que acusó a Díaz de «inquina» personal contra Carlos Cuerpo. Así lo expresó el ministro de Función Pública, Óscar López, que reafirmó el «compromiso» socialista de llevar a buen puerto la medida, como ya hicieron con la subida del salario mínimo o la reforma laboral. «Yo discrepo con Yolanda Díaz con los ataques personales al ministro Cuerpo. Se lo he dicho a ella de forma contundente y le he asegurado que el Gobierno de España reducirá la jornada laboral».