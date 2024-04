¿Puede multarme Hacienda por no declarar el alquiler en la Renta?

Declarar el alquiler de la vivienda es una obligación legal tanto para los propietarios como para los inquilinos. Pese a ello, en España hay 1,28 millones de alquileres en negro, ya que cuatro de cada diez arrendamientos no se declaran, según los últimos datos de los Técnicos de Hacienda (Gestha) de 2023.

La ley exige que el casero declare el alquiler, ya que, en caso de no hacerlo, podría perder deducciones del 60% del rendimiento neto obtenido del alquiler si la vivienda es de uso habitual. Por su parte, el inquilino también deberá declarar la cuota mensual que pagan por el alquiler para no perder deducciones en la declaración de la Renta. Asimismo, la Agencia Tributaria tendrá constancia de toda los contratos de alquiler activos.

¿Qué ocurre si Hacienda descruce que no ha declarado el alquiler?

"Las multas varían según la gravedad del incumplimiento, pero pueden oscilar entre el 50% y el 150% de la cantidad no declarada", aseguran desde la plataforma digital para hacer la declaración de la Renta, TaxDown.

Cuando no se declara un importe menor o igual a 3.000 euros, esto supone una sanción leve y la multa será del 50% del importe no declarado. La sanción será grave cuando la cantidad supere la previamente mencionada y la multa varía entre el 50% y el 100%. En casos de fraude o sanciones muy graves, la multa puede ir del 100% al 150% del importe no declarado.

¿Cómo detecta Hacienda un alquiler no declarado?

Desde TaxDown explican que Hacienda utiliza una serie de métodos para descubrir si una persona está alquilando la propiedad sin declararla en la Renta:

Cruce de información : en el caso de que el inquilino declare el alquiler para beneficiarse de las deducciones fiscales y el propietario no, Hacienda lo detectará al cruzar los datos. "Si un inquilino declara estar pagando un alquiler y Hacienda no encuentra la correspondiente declaración de ingresos por parte del propietario, esto puede levantar sospechas y potencialmente desencadenar una investigación", asegura la plataforma digital.

: en el caso de que el inquilino declare el alquiler para beneficiarse de las deducciones fiscales y el propietario no, Hacienda lo detectará al cruzar los datos. "Si un inquilino declara estar pagando un alquiler y Hacienda no encuentra la correspondiente declaración de ingresos por parte del propietario, esto puede levantar sospechas y potencialmente desencadenar una investigación", asegura la plataforma digital. Análisis de portales inmobiliarios : la Agencia Tributaria revisa los anuncios de alquiler para cotejarlos con sus registros.

: la Agencia Tributaria revisa los anuncios de alquiler para cotejarlos con sus registros. Inspecciones y visitas : un consumo regular de los suministros –luz, agua y gas– de una vivienda vacía puede levantar las sospechas de la Administración.

: un consumo regular de los suministros –luz, agua y gas– de una vivienda vacía puede levantar las sospechas de la Administración. Empadronamiento del inquilino: en el caso de que el arrendatario se empadrone en la vivienda del propietario, Hacienda sabrá que este está alquilando la propiedad sin declararlo en la Renta.

Las viviendas de alquiler vacacional tampoco escapan del radar de la Agencia Tributaria y estos son algunos métodos que utiliza para detectar irregularidades: