¿Puedo cambiar el titular de un contrato de alquiler? Así es como podrá hacerlo

Muchos ciudadanos en nuestro país se ven en la obligación de alquilar un piso ante la imposibilidad de poder convertirse en propietarios por los precios elevados de la vivienda en venta. No obstante, el mercado del alquiler no presenta un escenario mucho más alentador, ya que el "stock" de casas para arrendar sigue cayendo mientras que la demanda continúa elevado, haciendo que el coste de estos inmuebles también se haya incrementado. Ante este contexto, alquilar un piso solitario no está al alcance de todos los bolsillos, por lo que muchos están condenados a tener que compartir piso.

En los pisos compartidos, lo más normal es que algunos inquilinos abandonen el inmueble y otros ocupen su lugar. Por tanto, ¿qué pasa si este era uno de los titulares del contrato de alquiler? ¿Se podrá cambiar la titularidad? Desde el portal inmobiliario idealista resuelven todas las dudas al respecto.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) regula los arrendamientos en España, por lo que para hacer el cambio será necesario que ambas partes estén de acuerdo, recogiendo en un anexo la nueva situación del contrato y los datos del nuevo inquilino, quien deberá aceptar todas las cláusulas anteriores relativas al arrendamiento.

Para poder realizar el cambio en la titularidad es obligatorio que estén todas las partes involucradas -propietario, nuevo inquilino y el resto de arrendatarios, en el caso de que los hubiese- y que además estén conformes. Por tanto, esta modificación deberá hacerse antes que de el inquilino que tenga intención de abandonar el piso haga efectiva su salida, ya que será necesaria su presencia para hacer dicho trámite, tal y como se ha mencionado previamente.

¿Cómo se cambia la titularidad?

En el caso de que se quiera cambiar la titularidad de un contrato de alquiler, desde idealista explican los pasos que se deben seguir para ello: