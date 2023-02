Piso compartido: así es como puede repartir los gastos

Vivir de alquiler es la realidad de la mayoría de ciudadanos, en vez de la excepción, ya que muchos de ellos se ven obligados a arrendar una vivienda ante la incapacidad de poder convertirse en propietarios de una. No obstante, el mercado del alquiler no presenta un escenario mucho más alentador, ya que el elevado precio de los inmuebles ahoga a los inquilinos, haciendo que algunos tengan que destinar hasta un 70% de su salario en pagar la renta. Por tanto, arrendar pisos en solitario es algo que no todos se pueden permitir, por lo que muchos están condenados a tener que compartir vivienda y alquilar una habitación, como es el caso de los jóvenes. Tanto es así, que siete de cada diez personas que comparten piso son menores de 35 años.

"La realidad muestra que la mayoría de quienes comparten piso no lo hacen por placer sino por obligación. Es una situación que refleja las dificultades de acceso a la vivienda de una parte muy importante de la población. El el principal impedimento es el precio del alquiler, es la razón que los lleva a tener que compartir una vivienda", explica la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos.

La convivencia en un piso compartido no siempre es fácil y el tema del dinero puede ser motivo suficiente que de lugar a fuertes discusiones. Por tanto, es importante establecer desde el principio una serie de normas y reglas para el pago de la luz y agua o los gastos de la compra común para evitar futuros problemas. En este sentido, desde el portal inmobiliario de Fotocasa explican a aquellos que comparten piso como pueden repartir los gastos equitativamente entre sus compañeros: