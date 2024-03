¿Puedo pedir una hipoteca de 40.000 euros?

El precio de la vivienda en venta en nuestro país sigue sin tocar techo, tensionando el mercado de la vivienda. Y es que en el mes de febrero, este se situó en los 2.234 euros el metro cuadrado, haciendo que un piso de unos 80 metros cuadrados costara de media 178.720 euros frente a los 166.031 euros que costaba en el mismo mes de 2022.

No obstante, el precio de estos inmuebles no es uniforme, sino que este varía en función de la comunidad autónoma o zona en la que se resida, ya que no es lo mismo vivir en Madrid o Barcelona que un pueblo dónde la demanda es mucho menor. Al igual que el precio de la vivienda, a la hora de pedir una hipoteca también se puede necesitar más o menos financiación. Por ello, ¿es posible pedir una hipoteca de 40.000 euros?

El préstamo hipotecario "nos permite disponer de una importante cantidad de dinero, habitualmente, para comprar una vivienda o rehabilitarla", tal y como explican desde el Banco de España (BdE). Por norma general, las entidades financieras suelen conceder hasta un 80% del precio de una vivienda, mientras que los compradores deben aportar un 20% de sus ahorros para la adquisición de un inmueble. Por ello, si se quiere comprar una casa de unos 50.000 euros, se podrá solicitar al banco una hipoteca de 40.000 euros y el comprador necesitará disponer del 20% restante (unos 10.000 euros) junto con un 10% más para afrontar los gastos de la operación (5.000 euros), por lo que deberá aportar, como mínimo, 15.000 euros de ahorros.

En el caso que una persona cuente con estos ahorros, sí que sería posible conseguir una hipoteca, aunque no en todas las entidades. El Banco Santander es una de las entidades con el porcentaje de financiación mínimo menor, ya que permite hipotecas de 20.000 euros. A este le siguen Openbank y BBVA con un préstamo hipotecario de 40.000 euros, Abanca con 50.000 euros, ING con 62.500 euros, Bankinter con 75.000 euros y Evo con 80.000 euros. En cambio, Ibercaja y Unicaja son las entidades que exigen la financiación mínima más alta, 100.000 euros.

Por tanto, "sí que es posible conseguir una hipoteca de 40.000 euros, solo que hay muchas menos opciones que si necesitamos más de 100.000 euros", tal y como explican desde el portal inmobiliario de Fotocasa.

No obstante, si ninguna entidad bancaria proporciona una hipoteca de esta cuantía, la alternativa será pedir un préstamo a un familiar y devolvérselo en un plazo concreto. En este sentido, el portal inmobiliario asevera que "al ser un préstamo entre personas entre las que existe una confianza puede que nos lo dejen sin intereses y, por lo tanto, nos puede salir rentable conseguir el dinero de esa manera".