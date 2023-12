¿Puedo pedir una hipoteca sin nómina?

Muchos sueñan con el momento en el que reciben las llaves de su futura casa en la que envejecerán y construirán cientos de recuerdos rodeados de su familia y seres queridos. Comprar una vivienda de unos 80 metros cuadrados en nuestro país costó de media 173.760 euros en noviembre, según datos del portal inmobiliario Fotocasa. Este precio no es apto para todos los bolsillos, sin embargo, hay algunos que se pueden permitir esta inversión, siempre y cuando soliciten un crédito hipotecario. Tanto es así, que tres de cada cuatro compradores necesita una hipoteca para poder financiar la compraventa de su vivienda.

No obstante, pedir una hipoteca no es una tarea sencilla, ya que los bancos examinarán numerosos factores como los condicionantes personales del comprador, si tiene nómina o si dispone de trabajo estable, entre otros, para conceder este préstamo. Pero, ¿qué ocurre si no tenemos una nómina? ¿Podemos solicitar una hipoteca?

"Si nosotros no disponemos de nóminas no hay que preocuparse, puesto que no todas las personas que tienen unos ingresos estables suelen contar con estos documentos", sostiene el asesor financiero iAhorro.

Los autónomos son trabajadores por cuenta propia, por lo que no cuentan con nóminas a pesar de tener unos ingresos estables. Por tanto, siempre y cuando puedan certificar que tienen unos ingresos regulares para afrontar esta adquisición el banco les concederá la hipoteca sin problema, ya que así se aseguran de que el dinero que han prestado les va a ser devuelto.

Otras personas que no cuentan con una nómina son los pensionistas, ya que estos no desempeñan un puesto de trabajo, sino que reciben dinero del Estado. Desde el asesor financiero explican que "en el caso de estas personas lo que les puede impedir conseguir una hipoteca no es disponer o no de una nómina, sino la edad que tienen". Las entidades financieras suelen establecer los 75 años como edad límite para devolver la hipoteca, aunque algunos bancos lo adelantan a los 70 años como es el caso de BBVA u otros lo atrasan, como el Banco Santander que extiende su límite de edad hasta los 80 años.

Las personas que no están de alta en la Seguridad Social y "trabajan en B" reciben una remuneración, pero no emiten nóminas. "De esta manera, estas personas no pueden justificar de ninguna manera que perciben ingresos regulares, por lo tanto, no pueden solicitar una hipoteca", asevera el asesor financiero.

Requisitos para conseguir una hipoteca sin nómina

Para que nos concedan una hipoteca es importante acreditar que tenemos unos ingresos regulares, por ello, los autónomos al no tener nómina deberán aportar la siguiente documentación:

Información sobre la actividad que desempeñan como un documento en el que se explique en qué consiste el negocio que lleva a cabo.

como un documento en el que se explique en qué consiste el negocio que lleva a cabo. Última declaración de IRPF .

. Vida laboral para que el banco pueda certificar si el negocio es sólido.

para que el banco pueda certificar si el negocio es sólido. Extractos de los movimientos de la cuenta bancaria que utiliza el autónomo para su labor profesional. El banco puede pedir los movimientos de los últimos 3 o 6 meses para conocer los ingresos y gastos que tiene el negocio.

que utiliza el autónomo para su labor profesional. El banco puede pedir los movimientos de los últimos 3 o 6 meses para conocer los ingresos y gastos que tiene el negocio. Modelos trimestrales de IVA e IRPF.

"Toda esta información ayudará al banco a hacerse una idea de si el negocio de este usuario es rentable y le puede generar ingresos a largo plazo para afrontar la deuda de la hipoteca. En caso afirmativo la posibilidad de conseguir una hipoteca será mayor, pero en caso contrario el usuario no podrá acceder a dicha financiación", sentencia iAhorro.