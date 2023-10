Hipotecas de 60.000 euros: ¿puedo pedirla?

Muchos son los que sueñan en convertirse en propietarios de una casa, sin embargo, el elevado coste de las viviendas en venta hace que esta operación sea cada vez más inalcanzable. El precio medio de la compraventa de viviendas sigue con una tendencia al alza, ya que este se ha situado en los 2.151 euros el metro cuadrado en septiembre, encareciéndose un 7% respecto al año pasado, según datos del portal inmobiliario de Fotocasa. De esta forma, un piso de unos 80 metros cuadrados cuesta de media 172.080 euros frente a los 160.000 euros que costaba hace un año.

No obstante, el precio de la vivienda en venta no es uniforme en todo el país, sino que este varía en función de la comunidad autónoma en la que se resida. Un inmueble de unos 80 metros cuadrados en la Comunidad de Madrid cuesta de media 281.920 euros, dado que su precio medio se situó en los 3.524 euros el metro cuadrado. En cambio, una vivienda de las mismas dimensiones en Castilla - La Mancha cuesta de media 94.080 euros al situarse su precio en los 1.176 euros el metro cuadrado en septiembre, siendo la autonomía donde actualmente es más barato comprar una vivienda.

Al igual que el precio de la vivienda, al solicitar una hipoteca también pueden existir diferencias significativas entre las diferentes autonomías. El préstamo hipotecario "nos permite disponer de una importante cantidad de dinero, habitualmente, para comprar una vivienda o rehabilitarla", tal y como explican desde el Banco de España (BdE). Una de las condiciones que suelen tener estos préstamos es una cantidad mínima ahorrada, que suele situarse en torno a los 20.000 y 100.000 euros, por lo que "si el dinero que se necesita es menor que esa cifra no se concederá la hipoteca", sostiene el portal inmobiliario Fotocasa.

El banco Santander es una de las entidades con el porcentaje de financiación mínimo menor, ya que permite hipotecas de 20.000 euros. A este le siguen Openbank y BBVA con un préstamo hipotecario de 40.000 euros, Abanca con 50.000 euros, ING con 62.500 euros, Bankinter con 75.000 euros y Evo con 80.000 euros. En cambio, Ibercaja y Unicaja son las entidades que exigen la financiación mínima más alta, 100.000 euros.

Por norma general, las entidades financieras suelen conceder hasta un 80% del precio de una vivienda, mientras que los compradores deben aportar un 20% de sus ahorros para la adquisición de un inmueble. Por tanto, aunque sí que se puede pedir una hipoteca para comprar una vivienda en lugares como Castilla - La Mancha donde el precio de la vivienda no llega a los 100.000 euros, no todos los bancos estarán dispuestos a proporcionar una financiación tan baja, por lo que podría ser que no se consiguiera una hipoteca.

Independientemente de la hipoteca que se conceda, las condiciones son las mismas, aunque la principal diferencia será el dinero que necesitará tener ahorrado el propietario y el esfuerzo económico que le supone pagar este préstamo. "Una persona que vaya a comprar un inmueble de 60.000 euros necesitará tener ahorrados 18.000 euros (el 30% del valor de la vivienda, para afrontar los gastos). Con una vivienda de 300.000 euros, en cambio, será necesario disponer de 90.000, cinco veces más que con una hipoteca de 60.000", sentencian desde el portal inmobiliario.