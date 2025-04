Qué pensión de jubilación voy a cobrar si he cotizado menos de 12 años a la Seguridad Social

La pensión de jubilación constituye uno de los pilares fundamentales del sistema de protección social en España. Se trata de una prestación económica que reciben los trabajadores al alcanzar una determinada edad o tras cumplir ciertos requisitos de cotización, como compensación por los años trabajados a lo largo de la vida. Esta pensión representa la única fuente de ingresos para muchos ciudadanos cuando se retiran, garantizando una vida digna durante la etapa de jubilación.

El objetivo principal de esta pensión de jubilación es proporcionar estabilidad económica en una etapa de vulnerabilidad, cubriendo necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y ocio. Sin embargo, todo esto depende de los años cotizados a la Seguridad Social.

El organismo público cuenta con dos tipos de prestaciones en función de los años cotizados. En caso de no reunir las condiciones exigidas para una de ellas, los ciudadanos tendrán derecho a solicitar la ayuda restante. No obstante, existen grandes diferencias entre ambas, principalmente en términos económicos, por lo que es recomendable tratar de cumplir los requisitos exigidos para una de ellas.

Las pensiones de jubilación de la Seguridad Social

La Seguridad Social cuenta con dos tipos de prestaciones. Por un lado, se encuentran las pensiones contributivas. Se trata de una prestación económica y de duración indefinida que puede ser solicitada con motivo de la jubilación, incapacidad permanente o por fallecimiento de un familiar siempre que se cumplan con una serie de requisitos.

En el caso de la jubilación, los ciudadanos que deseen ser beneficiarios de esta ayuda deben cumplir con uno de las condiciones más importantes: tener un mínimo de 15 años cotizados. Este mínimo exigido es vital si se quiere acceder a la prestación económica, y de no hacerlo el ciudadano tendrá que optar por la otra alternativa.

En este caso, los ciudadanos que no cumplan con las condiciones establecidas para recibir una pensión contributiva deberán solicitar lapensión no contributiva de jubilación. Son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo. En este sentido, esta prestación permite al ciudadano percibir un ingreso mensual sin un periodo mínimo de cotización.

¿Que pensión se percibe con menos de 12 años cotizados?

Si el ciudadano no ha logrado cotizar durante más de 12 años, su jubilación dependerá de la pensión no contributiva, una prestación que se suministrada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

La pensión no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios. No obstante, para acceder a ella se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener sesenta y cinco o más años.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años , en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales Carecer de ingresos suficientes: en este caso, existe carencia cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo anual para 2025, sean inferiores a 7.905,80 euros anuales.

¿Qué cuantía se recibe?

Según apuntan desde la página web del IMSERSO, el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, establece la cuantía de las pensiones de invalidez y jubilación de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, quedando el importe anual para el año 2025 en 7.905,80 euros anuales, que se abonan en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año.

Asimismo, la cuantía individual actualizada para cada pensionista se establece a partir del citado importe y en función del número de beneficiarios que vivan en el mismo domicilio, de sus rentas personales y/o de las de su unidad económica de convivencia, no pudiendo ser la cuantía inferior a la mínima del 25% de la establecida. Esta cifra mínima queda en 1.976,45 euros al año, lo que supone un total de 141,18 euros al mes.

Además, cuando dentro de una misma familia conviva más de un beneficiario de pensión no contributiva, la cuantía individual será de 480 euros mensuales cuando haya dos beneficiarios (6.719,93 euros al año) y 451,75 euros al mes cuando haya tres beneficiarios (6.324,64 euros al año).

¿Dónde se solicitan estas pensiones?

La gestión y reconocimiento del derecho a percibir una Pensión no Contributiva se realiza por las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las funciones y servicios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). En las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla se hace directamente por el Imserso.

La solicitud podrá presentarse en las oficinas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, del Imserso o en cualquier otra de la Seguridad Social, en las que se facilitará el impreso correspondiente, o por correo.

Para poder realizar el trámite, es recomendable acceder a la página web del Imserso, donde se explica con detalle los pasos a seguir y el contacto donde acudir.