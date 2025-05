Qué significa la expresión TACO, la frase de moda en Wall Street que incomoda a Trump: "Me parece desagradable"

Desde su vuelta al despacho oval el pasado 20 de enero, Donald Trump ha sido uno de los actores que más han generado efectos en los mercados financieros, ya sea mediante la imposición de aranceles a diferentes países, como la República Popular China o la Unión Europea, o bien mediante moratorias que han provocado repuntes porcentuales en las bolsas.

Esta serie de caídas y subidas tuvo su punto máximo el pasado 2 de abril, anunciado por el propio Trump como el "Día de Liberación, cuando anunció la imposición de aranceles recíprocos a diferentes países, entre los que destacaron las subidas de un 67% a China, un 20% a la UE y un 25% a sus países vecinos Canadá y México, como parte de la estrategia para corregir presuntos déficits comerciales de Estados Unidos con el mundo. En la jornada de hoy, la justicia estadounidense ha paralizado la imposición de estos aranceles.

Todo ello provocó fuertes caídas porcentuales en Wall Street, reflejados en los tres índices principales de Estados Unidos: el 3 de abril, día siguiente al anuncio de los aranceles y conocido como el Jueves Negro, el Nasdaq redujo sus ganancias cerca de un 6%, el S&P500 un 4,84% y el Dow Jones un 3,98%.

Sin embargo, días después, concretamente el 6 de abril, Trump anunció una moratoria que provocó unos repuntes históricos en la bolsa de EE UU tres días después, cuando los tres índices principales tuvieron crecidas porcentuales superiores al 7,5%, destacando la subida del Nasdaq superior al 12%.

Esta relación entre Wall Street y la presidencia de Trump se ha ido repitiendo con el paso de los meses, que ha ido consistiendo en que un anuncio de Trump ha ido acompañado de caídas en la bolsa y, días después, una cesión o retroceso que ha provocado un repunte a nivel financiero. Todo este comportamiento ha traído consigo que parte de la prensa especiliazada estadounidense haya querido poner nombre a este fenómeno.

Trump siempre se acobarda

La primera de estas definiciones fue el conocido como "Trump trade" o "comercio Trump", hasta que el periodista del medio Financial Times Robert Armstrong el pasado 2 de mayo, acuñó un nuevo término que se ha hecho viral en Estados Unidos: TACO, siendo este el acrónimo de "Trump Always Chickens Out", o "Trump siempre se acobarda" en español.

Esta frase sirve como una señal para los inversores estadounidense, que significa que cuando el mandatario estadounidense anuncia una nueva serie de aranceles, puede ser un buen momento para comprar acciones de empresas de los diferentes índices, ya que siempre traen consigo una subida en poco tiempo por la rectificación del presidente.

Preguntaron por la popularidad de este término al propio Trump en una rueda de prensa esta semana, en la cual aseguró que "nunca" había oído tal expresión y la par que explicó que se trataba de un proceso de "negociación" con los otros países. Asimismo, aseveró con contundencia que fue "una pregunta muy desagradable por parte de la periodista".