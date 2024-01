¿Quiere comprar una casa? Estos son los 5 cálculos que debe hacer antes

Muchos sueñan con comprar una casa y convertirse en propietarios. El precio medio de la compraventa de viviendas se situó en 2.303 euros el metro cuadrado en diciembre, por lo que un piso de unos 80 metros cuadrados cuesta 176.240 euros de media en nuestro país, según datos del portal inmobiliario Fotocasa. Por tanto, dado que esta operación supone una de las inversiones económicas más significativas en la vida de una persona, es imprescindible que esta analice detenidamente los impuestos y gastos a los que deberá hacer frente y que se asegure de que podrá realizar todos los pagos sin problemas. Ante este escenario, desde Fotocasa explican los cinco principales cálculos que deben realizarse una vez una persona se decide a comprar una casa.

¿Cuánto dinero hay que tener ahorrado para pagar la entrada?

Por norma general, las entidades financieras suelen conceder hasta un 80% del precio de una vivienda, mientras que los compradores deben aportar un 20% de sus ahorros para la adquisición de un inmueble y poder solicitar la financiación. Por tanto, si la vivienda cuesta 100.000 euros, el banco concederá un máximo de 80.000 euros y se tendrá que contar con 20.000 euros para la entrada.

De este 20%, el primer 10% suele pagarse directamente al vendedor al firmar el contrato de arras y, la otra mitad de la entrada suele pagarse el día de la compraventa ante notario.

No obstante, de manera puntual, los bancos suelen financiar hasta el 100% aunque sólo si el comprador tiene un perfil económico seguro, es decir, si tiene ingresos muy altos y estabilidad laboral.

¿Cuáles son los impuestos a pagar al realizar la compraventa?

Además del 20% que una persona debe tener ahorrado para la entrada de una casa, esta debe contar con otro 10% o 12% sobre el precio de la vivienda para pagar los gastos e impuestos que genera la propia compraventa. En el caso de que la vivienda cueste 100.000 euros, se deben tener 20.000 euros ahorrados para la entrada y unos 10.000 o 12.000 euros para impuestos.

¿Cuáles son los gastos extra al realizar la compraventa?

El portal inmobiliario explica que los gastos a los que se tendrán que hacer frente al mudarse a la nueva vivienda variarán según las necesidades de los compradores, ya que dependerá de diferentes y variados factores:

Coste de la mudanza.

Coste de reformas a la vivienda o pequeñas reparaciones inmediatas y necesarias.

a la vivienda o pequeñas reparaciones inmediatas y necesarias. Costes de cancelación de hipoteca si se ha vendido una vivienda para comprar otra.

si se ha vendido una vivienda para comprar otra. Dar de alta suministros (luz, agua, gas, internet…).

(luz, agua, gas, internet…). Amueblar parte o la totalidad de la vivienda.

parte o la totalidad de la vivienda. Pago del alquiler si se tiene uno o varios meses la vivienda sin poder entrar a vivir.

si se tiene uno o varios meses la vivienda sin poder entrar a vivir. Coste de seguridad como cambiar llaves o puertas.

¿Cuál será la cuota de la hipoteca que podré pagar cada mes?

La cuota hipotecaria que se pagará mes a mes dependerá de varios factores como la cantidad de dinero que se tenga que devolver a la entidad, el plazo de amortización establecido –cuánto tiempo se tiene para devolverlo– y el tipo de hipoteca que se haya contratado, entre otros.

No obstante, el pago de las cuotas de la hipoteca no debería superar el 30% de los ingresos netos mensuales de todos los titulares. Por ello, si se cobran 3.000 euros, lo aconsejable es no dedicar más de 1.000 al pago de la hipoteca.

¿Cuáles serán los costes regulares de la vivienda?

Además de los gastos mencionados previamente, los propietarios de una vivienda deberán hacer frente a otros gastos recurrentes mes a mes o cada año: