LA RAZÓN distingue con el mérito empresarial a 16 empresas líderes castellano-manchegas

En el majestuoso Hotel Cigarral del Ángel Custodio, a orillas del río Tajo y con el barrio de la judería de Toledo como telón de fondo, ha tenido lugar la celebración de los Premios Castilla-La Mancha organizados por LA RAZÓN, una cita en la que el medio de comunicación ha querido premiar la labor que desarrollan muchas de las empresas de la región, actores relevantes del presente y futuro de la Comunidad Manchega.

Al evento ha acudido el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, D. Emiliano García-Page, que presidió el acto junto al director del periódico, Francisco Marhuenda. Ambos hicieron la entrega de los galardones a todas las empresas premiadas de esta primera edición. Por su parte, el encuentro estuvo dirigido por el carismático periodista y presentador de Antena 3, Roberto Brasero, quien tras dar la bienvenida a los asistentes, cedió la palabra al director de LA RAZÓN para que dirigiera unas palabras.

“Todos vosotros recibís un premio porque con vuestra labor dejáis una huella importante que queda para las futuras generaciones” dijo el director. También destacó que es necesario exigir al Gobierno y a las instituciones que creen el marco jurídico regulatorio apropiado para que como empresarios podáis desarrollar vuestra actividad”.

El director añadió que España es un país extraordinario y debemos tratar por todos los medios que no nos lo estropeen. “Los españoles hemos sobrevivido a muchas crisis a lo largo de la historia, y gracias al esfuerzo del ciudadano, y al hecho de tener ética, principios y moral, hemos logrado salir adelante. Una empresa sin principios no tiene futuro” señalaba Marhuenda. Cerró su intervención el director afirmando que “empresario es el que apuesta por el territorio y porque crezca al servicio de la sociedad. Os animo a que trabajéis siempre unidos para conseguir lo mejor al servicio de la Comunidad de Castilla-La Mancha y a la de España”.

Los protagonistas de la noche

El primer galardón fue otorgado a PUY DU FOU España, por su originalidad, enfoque cultural y por su afán por poner en valor las figuras y la historia de nuestro país. Erwan de la Villéon, CEO de Puy Du Fou España, fue el encargado de recoger el Premio al Parque Preferido por los Españoles, señalando que “tenéis un país magnífico y muchas cosas que contar al mundo entero, porque de lo contrario, las piedras tendrían que gritar. Nuestra meta y ambición es que los niños que visiten el Parque con camisetas de superhéroes, como la de Batman o Spiderman, salgan del mismo con la del Cid Campeador, o con la de cualquier otro héroe que lleve su propia sangre”, afirmó al recoger el galardón.

El premio de carácter social fue concedido a Afammer, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural que tiene como objetivo dar visibilidad y poner en valor la necesidad de trabajar en favor de una verdadera igualdad de oportunidades y derechos para mujeres y hombres por igual. Su presidenta nacional, Carmen Quintanilla Barba, subió al estrado a recoger el Premio al Compromiso Social por la Igualdad y los Derechos Humanos de las Mujeres Rurales en el Mundo. Ante el micrófono, dijo que “hace 43 años que tuve un sueño, los sueños son ese afán de superación de cada día. Ese sueño se ha convertido en la primera organización de mujeres de todo el mundo”. La presidenta dedicó el premio a los millones de mujeres rurales que viven en los pueblos de España, porque han sido capaces de cambiar el mundo. Como bien decía el ingenioso D. Quijote, “cambiar el mundo es libertad y justicia”, para concluir afirmando que “me niego a hablar de la España vaciada, nos hace daño. Nosotras somos la España donante, la que alimenta y mantiene la energía de nuestros pueblos, su capital humano y el patrimonio artístico”.

Acto seguido, Avintia Inmobiliaria fue reconocida con el Premio a la Promotora más Innovadora por su Apuesta por los Desarrollos Industrializados. Con su división Ávita y la primera fábrica de construcción industrializada del país, Avintia impulsa un cambio estructural en la edificación, apostando por la calidad, la trazabilidad y la eficiencia. Recogió el galardón Roberto Campos, director general de la compañía, afirmó que “nosotros siempre hemos creído en la vivienda asequible, esa que falta en todos lados, e invertimos en algo que es sostenible para que tenga una alta calidad a precios asequibles. Campos cerró su intervención afirmando que han sentido un gran apoyo por parte de las instituciones de Castilla-La Mancha, del Consistorio del Ayuntamiento de Toledo, así como de todo el equipo de Avintia Inmobiliaria que son los grandes artífices de los proyectos.

El Hotel Fontecruz Eugenia de Montijo, situado en pleno corazón de la capital toledana y ocupando un antiguo palacio renacentista que perteneció a la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, recibió el Premio al Hotel Boutique Patrimonio Histórico y Cultural. Nuria Martínez de Marañón, directora general de Fontecruz Collection, recogió el galardón agradeciendo a todos aquellos que contribuyen a que el turismo sea una forma de difundir el patrimonio, la historia y la cultura de la región. También al diario LA RAZÓN por difundir, y a las instituciones por dar visibilidad como destino a los Hoteles. También al personal por sus valores, y a la propiedad por la apuesta duradera y profunda por el turismo de calidad.

El Premio a la Conservación del Patrimonio Arquitectónico otorgado a Murprotec reconoce su labor esencial en la protección y salvaguarda de edificios y estructuras históricas. A través de sus soluciones avanzadas, la compañía previene el deterioro caudado por la humedad y el paso del tiempo, manteniendo la integridad y belleza de nuestro legado arquitectónico y artístico. Ángel Cano, director de zona, recibió el premio en nombre de la compañía, destacando que “con nuestra actividad podemos eliminar las humedades de lugares tan emblemáticos como por ejemplo, la Casa del Curato, de La Calzada de Oropesa, edificios todos ellos con alma y que merecen la pena ser conservados”. El directivo también destacó la necesaria protección de las viviendas del mundo rural y todo su patrimonio, “que ayudan a tener ese orgullo y ese alma que nos devuelven a nuestras raíces”, concluyó.

El Grupo J. García Carrión fue galardonado con el Premio Mejor Producto de Nuestra Tierra por su compromiso con la calidad, tradición e innovación. Su vicepresidente Luciano García-Carrión Corujo, perteneciente a la quinta generación del negocio familiar, recogió la distinción en nombre de todos los miembros que trabajan en la empresa y han logrado llevar lo mejor de los productos españoles a 157 países. “Cumplimos 125 vendimias y nos llena de orgullo poder decir que estamos casados con 40.000 agricultores y cada año va a más. Cuando decimos que España es caballo ganador en turismo y agricultura, nos lo tenemos que creer. España es caballo ganador a nivel mundial. La Mancha es el gran viñedo Español”. También añadió que “yo tengo un sueño, deberes todavía que hacer, y no es otro que los vinos, zumos y productos manchegos lleguen y estén presentes en cualquiera de los 194 países de todo el mundo. También que esos 194 países visiten la gran Mancha y se enamoren de ella”, comentó durante su intervención desde el estrado.

Ismael Grande Martínez, director de marketing & ventas de Copermática S.L. fue el encargado de recibir el Premio Empresa Líder en Transformación Digital Especializada en Pymes. Con sede en Tomelloso y una experiencia de más de cuatro décadas, Copermática destaca por haber digitalizado a empresas de sectores muy variados, como bodegas, estaciones de servicio, centros de lavado, e-commerce y empresas con necesidades de ERP. “Tras más de 40 años, seguimos estando al pie del negocio con la misma pasión. Y es que no hay ningún proyecto que pueda llegar a su objetivo si no le pone pasión y sentimiento”. Añadió además que “las pymes en España son el 99% de la masa empresarial. El reconocimiento que nos hace LA RAZÓN es un premio en el que trabajamos duramente desde el principio, ayudando a las empresas a que sean menos analógicas y más digitales”.

El Premio al Liderazgo Creativo, Estratégico y Tecnológico recayó en esta ocasión en Lagahe, una compañía con sede en Albacete, especializada en servicios y estrategias de marketing y comunicación adaptadas a cada empresa y sector. Laura García Hernández, CEO de Lagahe, dedicó el galardón a todos los empleados, a los que nombró uno por uno “Puri, Luis, Laura, Omar, Gonzalo, Esther, Marcos y Lourdes. Nacimos hace ya más de 18 años, fuimos pioneras entonces y, por ese punto inconformista, ayudamos a las marcas a crecer e innovar. Gracias a todo el equipo que con su creatividad diaria han hecho posible el posicionamiento de la compañía.

En reconocimiento al modelo académico y residencial ofrecido por el International School San Patricio Toledo, LA RAZÓN quiso otorgar al centro educativo con el Premio a la Excelencia Educativa con Proyección global. Patricia García Rodríguez, del Equipo Directivo, fue la encargada de recibir el galardón, afirmando que “nuestros alumnos son el motor que nos mueve cada día. Este premio es el reflejo del compromiso que compartimos con el Grupo de ofrecer una enseñanza de excelencia de cada uno de los estudiantes. Hemos creado un entorno único donde más de 25 nacionalidades conviven. Gracias a las familias que confían en nosotros y al equipo docente. También a los alumnos que son los que nos inspiran cada día para seguir creciendo” mencionó a los asistentes.

Superado el ecuador de la gala, el Premio a la Trayectoria en Servicios Medioambientales, Tratamiento de Residuos y Energía correspondió a Grupo Griñó. Con más de 90 años de experiencia y una apuesta constante por la innovación, la compañía dispone de sus propios centros de tratamiento y desarrolla proyectos para generar energía a partir de los residuos mediante plantas de valoración energética. Mariona Pascual, Directora de Operaciones de Grupo Griñó, subió a recoger el galardón y dijo que “es un premio que reconoce nuestro compromiso con la sostenibilidad y el esfuerzo que hacemos cada día por desarrollar unas actividades que aportan valor. En nuestra Comunidad mantenemos el firme propósito de seguir creciendo, y de avanzar hacia un futuro sostenible y responsable”.

Iberfrasa recibió el Premio a la Innovación en Bienes de Consumo. Desde su sede en Quintanar de la Orden (Toledo), ha consolidado su posición tanto a nivel nacional como internacional gracias a su apuesta por la calidad, la innovación y la tecnología puntera en sus modernas instalaciones de más de 50.000 metros cuadrados. Javier Solans, CEO de Iberfrasa, recogió el galardón afirmando que “podemos decir con orgullo que nuestros productos se encuentran presentes en una gran parte de los hogares españoles y fuera de ellos. Abarcamos hasta a 30 países. El premio es a la innovación, el motor y engranaje que hace que todo esto funcione. Si no hay innovación, la empresa no crece. Las empresas son las que generan la riqueza en el mundo en el que vivimos” concluyó su CEO.

El Grupo Lomar es un referente en el sector agroalimentario por su liderazgo en la producción, envasado y distribución de cebollas y ajos, tanto a nivel nacional como internacional. El Premio Empresa Líder en Sostenibilidad, Obtención, Envasado y Distribución Nacional e Internacional fue entregado al gerente y CEO de la compañía, José López de la Fuente Gutiérrez, quien hizo extensible el premio a toda la familia. “Estamos muy orgullosos de este reconocimiento. Nos dedicamos a producir cebollas de la tierra y a exportarlas a diferentes países. Estamos contentos de poder distribuir productos de La Mancha allá donde podemos”, concluyó.

El Premio a la Trayectoria Empresarial y Generación de Oportunidades en el Sector de Manutención Industrial fue concedido a la empresa Moisés Serrano e Hijos S.L. Su crecimiento sostenido y la incorporación de nuevas generaciones han consolidado su liderazgo en Castilla-La Mancha. Moisés Villagarcía fue el encargado de recoger el galardón concedido por LA RAZÓN afirmando que “el galardón no solo honra nuestro trabajo, sino también de amor por lo que hacemos. Hemos crecido con los pies en la tierra, apostando por el empleo local y por evolucionar sin perder nuestra esencia. El premio pertenece también a los trabajadores y clientes. Gracias a Linde, nuestra matriz, que nos ayuda a seguir trabajando con pasión”.

Argomaniz fue reconocida como la Empresa Líder, Referente Nacional en el Sector del Descanso e Innovación Industrial, gracias a su apuesta por la innovación, el desarrollo de patentes propias y la reinversión en tecnología de última generación. A lo largo de los años se ha convertido en un referente en soluciones industriales para el confort y el descanso. Ignacio Bello, CEO, y Juan José Bello, COO, fueron los encargados de recibir el galardón, los cuales agradecieron la ayuda y el apoyo recibido por parte de la Comunidad de Castilla-La Mancha, algo que les ha permitido expandirse a nivel internacional.

El Premio a la Empresa Líder en Ingeniería, Innovación y Sostenibilidad recayó en Anrotech, compañía especializada en la fabricación de aparcamientos modulares multiplanta, ampliables, desmontables y reutilizables, optimizando el uso de espacios urbanos. Antonio López Nieves, director de Anrotech, tuvo palabras de agradecimiento por el premio concedido, afirmando que “aquella visión que comenzó hace 66 vendimias en Tomelloso, es hoy en día una realidad. El trabajo duro nos ha llevado a ser líderes en el sector de las estructuras metálicas, apostando por la sostenibilidad con el desarrollo de soluciones propias, distribuidas por toda España y Portugal. Tenemos ejemplos tan importantes como el aparcamiento de Atocha. Es un claro ejemplo de que desde un rincón como Tomelloso, es posible hacer grandísimas cosas con trabajo, esfuerzo e ilusión” destacó al concluir su intervención.

El último galardón de la noche fue otorgado a Ródenas y Rivera S.A., una empresa líder en packaging flexible gracias a la calidad de los materiales empleados y a su firme compromiso con la sostenibilidad. Juan José Martín Méndez, CEO de la compañía, recogió el Premio Compañía Líder en Soluciones de Packaging Flexible, afirmando que “represento a una empresa con una larga tradición. Humildemente, con 53 años de existencia y tres generaciones que siempre ha destacado por sus valores. Tenemos el lema de ser flexibles por naturaleza, un concepto que encapsula en esa capacidad de adaptarse, de innovar con el ingrediente de la gran familia que compone la empresa”.

El CEO añadió además que “he tenido el privilegio y el honor de asistir a la jubilación de empleados de la empresa y me congratula ver esta labor de fijar la población en un lugar como Hellín. Ser testigo a nivel social de lo que la empresa marca en la región. Vendemos 20.000 toneladas de este producto que, aunque parece algo simple, marca la diferencia. El embalaje comunica, emociona y es capaz de posicionar un producto frente a la competencia. Mi responsabilidad es garantizar que el negocio perdure en el tiempo y llevarlo al siguiente nivel” dijo cerrando su intervención.

Intervención de D. Emiliano García-Page

Antes de finalizar el acto con la tradicional foto de familia, D. Emiliano García-Page quiso compartir unas palabras con los asistentes a la celebración. Las palabras del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fueron muy sinceras y emotivas: “Habéis acertado de lleno en celebrar aquí los premios y en a quienes se los habéis concedido. Puedo dar fe de que están muy bien otorgados, porque a la mayoría de los premiados, tengo el placer de conocerlos personalmente” dijo al inicio de su intervención.

Emiliano García-Page destacó que en su tierra no es difícil reconocer el mérito de los empresarios y empresas. “Aquí no hay odio social y sí hay diferentes formas de pensar. Al contrario, no nos cuesta reconocer el mérito porque estamos en el corazón de este gran país y trabajamos de manera conjunta para el bien de toda la sociedad”.

El presidente dijo que para que se produzca un acto de entrega de premios como este, es necesario que se den varias circunstancias, siendo la más importante la de que haya méritos empresariales. “Todos los que habéis subido al escenario a recoger el galardón, ha sido como consecuencia del esfuerzo realizado. Nadie ha trabajado para que le den un premio, pero sí ha trabajado para merecerlo. La expresión reconocer es de las más sagradas. Es una palabra que se lee igual de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda. Quizá por eso cuesta más reconocer los errores” señaló.

El presidente no perdió la oportunidad de felicitar la labor que llevan a cabo los medios de comunicación como LA RAZÓN, afirmando que “contribuís a la libertad y a que exista democracia en una época en la que existe un acoso evidente hacia algunos. Nos sentimos orgullosos de los que sueñan despiertos, más de aquellos que lo hacen dormidos”.

Finalizó su intervención diciendo a los empresarios que “con vuestro trabajo y el de las empresas, conseguís crear la España de verdad. A pesar de la ansiedad política que existe, la cual podría desencadenar en una crisis galopante, las cosas funcionan y es gracias a todos vosotros. Se despidió de todos con felicitaciones, afirmando que aunque se trata de una primera edición de los premios, seguro que habrá nuevas oportunidades de reconocer el trabajo bien hecho de muchas otras empresas de la región que también son grandes merecedoras.