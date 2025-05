Yolanda Díaz promete que la reducción de jornada saldrá adelante: "Vamos a ganar"

La reducción de la jornada laboral está más cerca que nunca de ser aprobada en España. La intención del Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz es la implantar las 37,5 horas de trabajo semanales en sustitución de las 40 que se realizan actualmente.

El primer paso para que esta medida entre en vigor se dio el pasado 6 de mayo, cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que incluye esta reducción junto a una serie de normas que afectan a los trabajadores, entre ellas la desconexión digital y el control horario de la jornada.

La expectativa del Gobierno es la de aprobar de manera definitiva esta reducción de jornada lo antes posible, pero no es tan sencillo. Debe haber mayoría en el Congreso para que la medida entre en el Boletín Oficial del Estado, por lo que su aplicación podría demorarse durante el 2025.

Sin embargo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha querido tranquilizar a los ciudadanos españoles asegurando que la jornada de 37,5 horas acabará siendo una realidad.

Díaz confía en que la medida será aprobada

La idea del Ministerio de Trabajo es la de aprobar la reducción de jornada lo antes posible. Sin embargo, el Gobierno no cuenta aún con los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para sacar adelante la propuesta.

A pesar de ello, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la medida entrará en vigor. Díaz estuvo presente este pasado domingo en un acto promovido por Sumar para defender la reducción de la jornada laboral, y aprovechó para mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. "Tardaremos lo que tardaremos, pero vamos a ganar", confirmaba la ministra.

Para Díaz, la reducción de la jornada laboral "no es una variable económica más", sino "un motor de esperanza en el conjunto del país y del mundo". Por ello, la propia Yolanda Díaz ha cuestionado los motivos por los que la oposición se niega a la reducción de la jornada.

Yolanda Díaz ha defendido que el Gobierno de España, pese a que ha discutido "internamente", ha cumplido "su palabra", por lo que "ahora le toca a las formaciones políticas en el Congreso" sacar adelante esta norma. En este sentido, la ministra también aprovechó para llamar a la movilización a los "sindicatos de clase andaluces" y a los trabajadores de la comunidad, en defensa de la reducción de la jornada laboral.

La ministra asegura un cambio radical en el control horario

La ministra del ramo habló de las medidas que acompañarán a la reducción de jornada, y se pronunció acerca del control horario. Según Díaz, se va a dar "un cambio radical al control horario para que en tiempo real se acabe esto de entrar en la fábrica, firmar en blanco el número de horas que uno hace y que todo se cumpla". Así, "de manera interoperable, de manera digital, la Inspección de Trabajo va a poder saber en tiempo real cuál es la jornada que está desarrollando cualquier trabajador o trabajadora en el conjunto de nuestro país", apuntaba.

Más días de descanso con la nueva jornada

Una vez se aplique esta reducción, los trabajadores continuarán disfrutando de los 22 días laborables de vacaciones como hasta ahora. No obstante, es posible que muchos vayan a observar un aumento en el tiempo de descanso.

Y es que hay muchas empresas que no pueden reducir la jornada laboral de muchos de sus trabajadores, por lo que seguirían haciendo 40 horas a pesar de que quede establecido que el máximo es de 37,5 horas.

Ante esta imposibilidad, la empresa ha de computar ese exceso de horas como si fuesen extras, compensando así al trabajador con días adicionales de descanso a lo largo del año. Esto significa que, si se van sumando esas horas que se hacen de más, el trabajador puede llegar a acumular hasta un total de 12 días libres más al año.

La desconexión digital a la orden del día

Tras varios meses de negociación entre sindicatos y Gobierno, la reforma incluirá una medida que permitirá el descanso de millones de trabajadores. Y es que gracias a la tecnología, las empresas continuaban en contacto con sus trabajadores incluso fuera del horario laboral. Por ello, desde Trabajo se ha acordado añadir el derecho a la desconexión digital, donde la empresa no podrá comunicarse con el trabajador fuera de sus horas de trabajo. Además, el empleado tendrá derecho a no estar localizable y no recibir llamadas o mensajes de la empresa.

En este sentido, la ministra ha insistido durante los últimos meses en la necesidad de la desconexión digital de los trabajadores y para ello se ha comprometido al cumplimiento de esta norma a través de un endurecimiento de las normas y de las sanciones para aquellas empresas que lo incumplan. Además, esta normativa también incluye las situaciones en las que se de el trabajo a distancia.